不差中國客！遊日大爆買 1-3月台灣人貢獻788億居冠

即便少了中國旅客消費，日本觀光廳公布今年1-3月的外國旅客消費數據，仍增長2.5%，其中以台灣人共消費近3884億日圓，穩坐冠軍寶座。（歐新社資料照）

首次上稿 04-15 22:07

更新時間 04-16 06:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本觀光廳昨（15）日公布，2026年1月至3月期間訪日外國旅客在日本國內的消費總額，推估為2兆3378億日圓（約新台幣4745億元），較去年同期增加2.5%。其中，以台灣人消費達3884億日圓（約新台幣788億元），拔得頭籌。

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《FNN》報導，根據觀光廳所公布的數據，2026年1至3月消費金額最高的是來自台灣的旅客3884億日圓。第2名是韓國（3182億日圓），第3名是中國（2715億日圓），第4名是美國（2592億日圓），第5名是香港（1482億日圓）。

然而，在2025年1月至3月情況截然不同，是由中國旅客以5478億日圓（約新台幣1111億元）位居壓倒性第一，占整體約1/4。不過在中國政府呼籲「減少赴日旅遊」後，今年消費額降至2715億日圓（約新台幣551億元），大幅砍半。

另一方面，台灣從去年的3171億日圓（約新台幣642億元）增加22.5%，韓國增加12.7%，美國增加16.6%。此外，泰國（+18.9%）、越南（+71.3%）、德國（+59.6%）、英國（+46.9%）等多國消費額也大幅成長，填補了中國減少的部分，帶動整體年增2.5%。

而每位外國旅客的平均消費金額為22萬1000日圓（約新台幣4.48萬元）。人均消費最高的是法國，為40萬7759日圓（約新台幣8.1萬元）；其次是澳洲、德國，中國旅客的人均消費則為25萬9120日圓（約新台幣5.26萬元）。

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