苗栗大鵬風機更新環評初審通過 21部預計下修為12部

苗栗風力公司透過空拍機，紀錄苗栗大鵬風場的21部風機位置及現況，提供環境部專家小組會議參考。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕苗栗縣後龍鎮沿海的大鵬風場目前設有風機21部，每部2MW，歷經多年運營後風機老舊面臨更新，風力公司提出環評申請，今（15日）在環境部專案小組進行第3次審查，因風機噪音、眩影等影響，加上評估濕地、候鳥、蝙蝠乃至石虎等衝擊，經環評委員初審，要求更新機組下修為12部，其餘9部須拆除。

大鵬風場位在苗栗後龍沿海，鄰近有西湖溪與後龍好望角風景區，由苗栗風力公司在海岸與好望角共設有21部風力發電機組，2006年起營運，至今超過20年，如今面臨機組老舊汰換，提出風機更新計畫，去年2月首次送環境部進行環評，今日為第3次專案小組初審。

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因面臨風機低頻噪音、眩影等影響在地居民生活，鄰近有濕地、候鳥、蝙蝠、石虎等生態，苗栗風力在今日審查會議中，指出21部風機透過歷次會議、苗栗縣政府、民代及居民溝通等，最後決定有5部風機不更新，為14、18、19、20、21號；同時間施作最多4部更新；制定施工及營運期間針對候鳥及蝙蝠等監測計畫，且撿到5隻屍體或1隻保育類物種，就啟動風速調整與降載機制。亦有石虎保育規劃、居民電費補貼或加裝氣密窗等措施。也評估噪音跟眩影影響不大，新機組發電量3到5MW，技術較新故噪音較低。

台灣蠻野心足生態協會2名研究專員則認為，噪音及眩影下降不合理，更應評估風機累加對鄰近民宅的影響，背景值則要去除風機噪音才合理，且部分風機範圍500公尺內仍有居民反對；不能用在地居民習慣風機當作背景值，也提到過往彰化有陸域風機油漬低落，以及風機起火斷裂意外等，但沿海風機缺乏救災道路，相關風險都須評估。

環評委員也針對造林補植、石虎活動、企業ESG、噪音眩影評估、施工土方等皆有疑問，透過苗栗風力公司解釋後，經閉門會議討論，今決議該案初審通過，但仍針對溼地附近的1到4號風機要求評估不予更新，強化鳥類、蝙蝠撞擊風險預防及應變，完善資訊公開與居民通報機制等，後續將送環評大會審查。意即大鵬風機更新後的機組，將從21部下修為12部。

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