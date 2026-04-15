竟天生技止痛藥臨床試驗持續展開 目標今年申請IPO

竟天生技董事長王藹君。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃竟天生技（6917）董事長王藹君今（15）日表示，公司旗下二大候選新藥APC101止痛噴霧劑、APC201消炎止痛泡沫劑皆進入臨床中後期階段，展現極具潛力的授權價值，目前已有多家國際藥廠主動探詢，正進行評估與推進後續相關的合作機會。

王藹君表示，APC101是用於緩解全身性帶狀疱疹後神經痛（PHN）的噴霧劑新藥，已獲得澳洲與美國核准進行二b/三期臨床試驗，將啟動跨國收案，預計收治333名PHN病患，其中2b臨床試驗目標年中開始收案，年底前完成99例收案。

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至於APC201則是治療膝蓋骨關節炎（OA）局部疼痛的創新外用藥，是以一種已在全球廣泛使用的非類固醇消炎藥主成分雙氯芬酸（Diclofenac）所做的改良劑型產品。透過獨特的雙效脂質專利技術，可將藥物濃度提升至4%，相較現行外用藥1%凝膠或2%溶液劑，具有提升療效及減少使用次數的雙重優勢。

APC201因不含刺激性溶劑，擁有更高安全性與便利性，目前已完成一/二a期臨床試驗，結果顯示整體藥物安全性與耐受度良好，且初步證實有改善受試者疼痛分數之趨勢。竟天已著手研擬APC201的全球多中心二b/三期臨床試驗規劃，目標今年下半年啟動。

展望今年，王藹君表示，在既有營運基礎上，將繼續採新藥授權及共同合作開發的雙引擎策略，擴大營運版圖，目前已有數個合作案進行洽談，下半年可望趨於明朗，對全年展望抱持樂觀，隨著臨床試驗持續展開，下半年將會進行增資，若一切順利，今年有機會送件申請IPO。

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