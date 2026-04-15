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美「這產品」對中國出口暴跌96％！2個國家成為新歡

2026/04/15 17:38

美國農業部海外農業局發布《水果和堅果展望：2026年3月》報告，全面更新美國開心果產業的生產、供應、貿易、價格和價值。（法新社）美國農業部海外農業局發布《水果和堅果展望：2026年3月》報告，全面更新美國開心果產業的生產、供應、貿易、價格和價值。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國開心果對中國出口暴跌96%！越南和土耳其已成為美國本產季第二和第三大出口目的地。

美國農業部海外農業局發布《水果和堅果展望：2026年3月》報告，全面更新了美國開心果產業的生產、供應、貿易、價格和價值。

過去五個季度，歐盟和中國一直是美國帶殼開心果的主要市場，合計佔每年總出口量的46%至68%。以往對中國出口通常在產季初期進行，然而，2025/26產季（（9月至1月）迄今的出口量已下降96%，僅占美國出口總額的1%。

隨著對中國出口的減少，越南和土耳其已成為美國本產季第二和第三大出口目的地，分別佔19%和8%。

根據開心果管理委員會的作物接收數據，預計2025年美國開心果產量將達到15.7億磅（帶殼）。如果得到確認，這將是創紀錄的產量，也是美國連續第十年引領全球開心果生產。 2025年的產量比2024年增加43%，這反映2025年「豐收年」的較高產量。

預計 2025/26 季的期初庫存約為1.39億磅，比上一季下降 40%，是自2019/20 季以來的最低期初庫存水準。預計產量增加和期初庫存減少將使2025/26年度的總供應量達到17.1億磅。
Pistachio

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