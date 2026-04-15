穎崴股價逼近萬元 Q1每股獲利19.53元創新高

穎崴第一季等累計稅後淨利達6.98億元，賺超過2個股本。（記者洪友芳攝）



〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠、台股股后穎崴（6515）因有價證券達公布注意交易資訊標準，今依規定公告財務資訊，3月自結營收12.22億元、年增69.25%，稅前淨利3.57億元，稅後淨利2.86億元、年增45.92%，稅後每股盈餘8.01元；穎崴月月獲利提高，先前已公告1月、2月獲利數，穎崴第一季等累計稅後淨利達6.98億元，賺超過2個股本，年增13.86%，稅後每股盈餘19.53元，超越去年同期17.21元、去年第四季的13.53元，創單季獲利新高。

穎崴日前指出，隨著AI相關應用訂單大爆發，在高階測試座Coaxial Socket 及MEMS探針卡訂單強勁帶動下，3月營收首度破10億元大關，達到12.22億，第一季營收接近30億元，分別創單月與單季營收歷史新高。展望第二季，隨著在手訂單持續增加、新產能開出，營收可望逐季增長。

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穎崴於去年第4季啟動於既有廠房持續加購機台、擴大產能外，並在高雄仁武產業園區租賃廠房重整建置後，已於3月底完成，並在近期順利啟用量產，規劃上半年產能將增加三至四成，新增量能以供應高階產品為主。高雄仁武產業園區自建擴廠計畫案，預計於7月動工，目標將於明年底開出新產能，屆時整體產能可望再增加二到三倍，以因應先進封裝與AI帶動的高階測試需求。穎崴也規劃增加探針卡月產能。

穎崴今股價飆漲達9065元，一舉上漲達595元，漲幅達7.02%，相較去年封關日2840元，今年以來，股價大漲2.19倍，市場預期將追隨股王信驊（5274）腳步，挑戰萬元在望。日前已有外資法人看好穎崴獲利將逐年強勁增長，喊買進之外，並將目標價由調升至1萬元，為首家調升穎崴目標價到萬元的法人，預估穎崴今年EPS，將由去年的46.97元大幅跳增至111.82元，2027達220.46元，2028年進一步增加到260.56元。

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