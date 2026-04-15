創意2月獲利年增高達319.4％ 股價飆上歷史新高

創意總經理戴尚義。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠創意（3443）在大型CSP（雲端服務提供商）AI ASIC訂單加持下，3月合併營收38.6億元，月增15.2%，年增33.5%，創下歷史同期新高，創意今年展望樂觀，近期獲得投信法人認養，盤中股價一度來到3225元飆上歷史新高，公司應主管機關要求公告自結獲利，2月合併營收33.51億元，年增60.2%，稅前淨利3.07億元，年增314.90%，歸屬母公司業主淨利為2.06億元，年增319.4%，單月每股盈餘1.93元，年增319.4%。

創意因拿下Google CPU大單，自去年第三季營收開始跳增，Google下一代CPU訂單也順利到手，創意之前於法說會中強調，CPU不只一個客戶，去年開始和大客戶討論向台積電（2330）爭取今年更多的產能，今年可拿到的CPU產能比去年更多，量產業務今年有望延續去年強勁成長力道，NRE（委託設計）成長相對有難度；ADAS（自動駕駛輔助系統）業務，中國、歐洲客戶已開始量產，北美客戶專案也在進行中，至於矽光子專案正在進行中，預計最快明年開始貢獻，HBM（高頻寬記憶體）相關業務也積極發展中，對今明兩年展望樂觀。

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