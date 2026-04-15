3大產品線同步成長 中華資安Q1獲利創新高

中華資安洪進福總經理（圖正中者）於美國RSAC展會向客戶解說產品。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕中華電信旗下中華資安（7765）今日公布今年第一季自結損益，第一季累計營收5.97億元、年增16%，稅後淨利1.37億元、年增11%，每股稅後盈餘（EPS）3.38元，營收、獲利續創新高。

中華資安說明，第一季營運表現受惠AI驅動與新場域資安需求增加，以及持續性上網資安與SOC監控應變服務收入穩定增長，上網資安、資安專業服務、商品銷售3大產品線皆穩健成長。

請繼續往下閱讀...

中華資安指出，首季含上網資安及 SOC/MDR服務的合約客戶穩定成長，持續性營收持穩，加上一次性專案也持續向上，含金融、醫療、高科技業的AI資安與紅隊演練需求營收成長，成為支撐營運表現提升的兩大主軸。中華資安也表示，海外市場也贏得國外半導體業與金融業客戶訂單，成功挹注營收。

展望2026年，中華資安表示，隨著企業加速導入 AI、雲端及 OT等新領域，資安防護已成為剛性需求與必要投資，對維持雙位數成長的目標抱持樂觀態度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法