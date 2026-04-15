每週只花5小時也能賺！這15種高收入副業容易上手、在家也能做

美媒點名，即使每週只有5小時空閒時間，也可以嘗試15種高收入副業。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕開始做副業，是賺取額外收入、增加可支配金錢的好方法。。美國財經媒體報導，如果你已經有全職工作，或時間不多，要找到「值得投入」的副業其實並不容易。如果你的時間有限，每週只有約5小時空檔，以下這15種選擇或許適合你，有些還能在家線上工作。

1.線上教語言：即使你不是雙語者，也可能透過線上教學賺取收入。如果你會多種語言，收入可能更高。課程時間彈性，你可以自由安排工作時段。

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2.成為自由接案寫手：如果你喜歡寫作與研究，可以透過接案賺錢。不過要注意，有些內容農場報酬偏低。可以使用平台接案，也可能接到婚禮誓詞、短篇故事等寫作工作。

3.遛狗或寵物照護：喜歡動物的人可以考慮遛狗或寵物照護服務。許多人在上班期間需要有人幫忙遛狗，這類工作時間彈性高。

4.成為公證人：公證人負責見證文件簽署，如合約、房地產文件等。

5.翻修轉賣家具：如果你擅長修理或改造家具，可以用少量時間翻新舊家具再出售。來源可能是免費贈送物品、跳蚤市場或路邊回收物。

6.家教或才藝教學：如果你有專長，可以提供教學服務，例如音樂或運動課程。

7.出租房間或汽車：如果家中有空房，可以透過Airbnb出租。若車子使用率低，也可以透過出租賺取被動收入。

8.校對工作：若你對細節敏感、文法能力佳，可以從事校對工作。許多企業會聘請自由或臨時校對人員。

9.陪伴孩童工作：喜歡小孩的人可以考慮擔任，許多家長只需要短時段照顧，例如約會或聚會時間。

10.提供攝影服務：如果你有攝影技能，可以接活動拍攝等工作。

11.參加焦點團體（Focus Group） ：相比一般問卷，焦點團體（市場研究、醫療研究）報酬通常更高。可線上或實體參加，視資格與地點而定。

12.開車載客：如Uber、Lyft等平台，需要較多時間投入才能獲得較高收入。

13.教授健身課程：如果你熱愛運動，可以將興趣轉為收入來源，例如瑜伽、有氧或拳擊課程。可能需要取得教練證照，但時間安排彈性。

14.遠端客服：客服工作仍然需求很高，許多企業提供遠端兼職機會。

15.接零工任務：如果不想固定單一副業，可以使用平台接零散工作。例如打掃、組裝家具、設計、寫作等。

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