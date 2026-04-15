盟立宣布與精確合資新公司 人形機器人全球佈局

自動化設備廠盟立。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕自動化設備廠盟立（2464）今董事會通過精確 （3162）合資設立新公司，主要對人形機器人進行全球佈局，尤其是符合北美有關供應鏈或關鍵組件產地的要求，目前雙方正協商初期投資額，預計雙方持股比例接近，新公司最快今年六月成立，近期協商完成後將開始進行新公司設立程序。

盟立公告與精確達成共同成立合資公司，將結合精確與敏實集團全球汽車零組件供應鏈製造的深厚基礎，盟立在半導體自動化系統集成與智能機器人及機器狗開發的核心技術，雙方將針對智能機器人整機研發、製造及多場景應用展開深度整合，發揮產業互補優勢，共同搶佔全球智能自動化與機器人產業先機，打造高成長的跨領域投資價值。

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盟立內部評估，雙方合組新公司是研發實力與產線規模的合作，將盟立在半導體精密自動化、高階機械控制及機器狗開發的技術積累，與精確（敏實集團）遍及全球的生產設施與供應鏈優勢充分融合。「技術領航、全球生產」的合作模式，將大幅縮短從研發到量產的週期。

此外，合資公司將全心投入於「機器人整機設計」、「智能化製造工藝」、「跨產業的商業應用」以及全球人形機器人關鍵零組件的供應鏈調整為經營重心，力求在數位轉型與自動化競賽中實現技術突圍，精準掌握工業與商務領域的自動化需求。

此次戰略結盟，盟立預期可將自動化技術的觸角從半導體利基市場延伸至更廣闊的全球製造場域。藉由掌握核心零組件與系統集成的雙重商機，雙方將共同推動具備高成長潛力的跨領域投資計畫，開創長期價值。

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