你領多少？今年年終獎金平均8.3萬創新高 這個行業26.8萬最多

主計總處公布今年年終獎金平均1.7個月，平均發放金額8萬2753元，創統計以來新高。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布1至2月經常性薪資平均4萬8674元、年增2.74%；剔除物價因素，前2月實質經常性薪資年增1.49%、為近7年同期最大增幅。另，今年年終獎金平均1.7個月、創統計以來第4高，但發放金額8萬2753元、創統計以來新高，其中金融保險業平均3.65個月、26萬7862元最多，製造業2.2個月次之，製造業史又以電腦電子產品及光學製品製造業3.54個月、19萬1177元較多。

根據主計總處調查，2月底全體受僱員工人數為855.7萬人，月減2.4萬人，以製造業月減8千人最多，批發及零售業、住宿及餐飲業均減4千人次之；若與去年同月相較，受僱員工則年增7.3萬人。前2月受僱員工平均856.9萬人，年增7.7萬人，以住宿餐飲業年增2.3萬人、批發零售業增1.5萬人、製造業年增1.4萬人較多。

請繼續往下閱讀...

另，前2月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬8674元、年增2.74%，經常性薪資中位數3萬9087元、年增2.67%；加計獎金及加班費等非經常性薪資，總薪資年增2.79%。扣除物價漲幅後，前2月實質經常性薪資年增1.49%，實質總薪資年增1.54%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法