聯卡中心自建本土AI代理 打造台灣版智慧商務服務

萬事達卡與聯卡中心共同舉辦「AI時代的支付安全與數據信任高峰會」，左為萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文、右為聯卡中心總經理呂蕙容。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕隨著AI技術快速普及，代理式AI逐漸步入商務應用，聯卡中心總經理呂蕙容今日指出，因應AI代理商務（Agentic Commerce）的趨勢，聯卡中心將自建一個本土的、自己的 AI Agent（人工智慧代理），不是如龍蝦等現成AI代理，目前聯卡中心已與台灣本地業者組成聯盟，著手建置一個台灣自己的模型、一個PoC（概念驗證），預計今年可推出，待驗證可行再進一步研議商轉，目的在於提供信用卡商務服務。

萬事達卡與聯合信用卡處理中心今（15）日共同舉辦「AI時代的支付安全與數據信任高峰會」，邀請產官學界代表，共同探討代理式AI逐步進入商務應用所帶來的新型態消費生態、授權驗證機制等議題，期望透過各方對話，為台灣支付產業的監管框架與創新發展凝聚共識。

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聯卡中心總經理呂蕙容會前接受媒體聯訪指出，信用卡已是國人最習慣使用的支付工具，聯卡中心一直努力讓原本不收信用卡的場所，願意接受信用卡付款，因此，陸續成立「信用卡小額支付平台｣，透過較低的手續費，讓麥當勞等原本只收現金的業者，接受信用卡付款，也鎖定公務機關與醫療機構，成立專屬繳費平台。統計至去年底，小額支付平台的交易金額已達185億元，也已有超過2000個政府機關及公私立醫院加入公務機關與醫療繳費平台。不僅如此，台灣所有交通票證，均已全面受理感應式信用卡。

除了提升信用卡支付的比率，面對AI時代的支付安全，聯卡中心已建構無密碼的「數位身分認證系統」，提供會員銀行在傳統OTP密碼驗證之外，另一種支付安全的使用選擇；至於快速發展的AI智慧商務支付 （Agentic Commerce）應用，聯卡中心也積極因應，目前已主導自建一個本土的、自己的 AI Agent（人工智慧代理），提供台灣發卡行未來的AI商務發展需求。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，萬事達卡的網路安全與身分識別服務，每日需評估全球逾3,200萬個潛在風險事件，過去3年已協助阻擋近500億美元的潛在詐欺損失。面對AI時代整體支付安全的需求，萬事達卡透過代理人身分識別、授權規則設計與多層防護體系，建構AI智慧商務支付 （Agentic Commerce）應用的信任基礎，最終目標是，無論是人還是由代理式AI發起的交易，都能在安全可信的環境中完成。

聯卡中心董事長桂先農指出，作為國內信用卡清算與授權的核心機構，聯卡中心正透過區塊鏈與FIDO生物識別技術，打造無密碼的「數位身分認證系統」，並結合AI數據模型提升TRACE風險預警系統的效能。他認為，面對AI浪潮，支付安全不再僅是技術對抗，更應思考如何在消費體驗、數據運用與隱私保護間取得動態平衡。

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