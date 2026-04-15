事欣科低軌衛星與國防訂單驅動 2026年營運拚強勁成長

事欣科看好2026年本業將迎來強勁成長，全年獲利有望較過往年度呈現顯著提升。（事欣科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠事欣科（4916）今於法說會釋出營運展望，隨著低軌道衛星、航太與國防需求持續升溫，加上北美產能布局逐步到位，管理層看好2026年本業將迎來強勁成長，全年獲利有望較過往年度呈現顯著提升，毛利率則可望維持在20%水準。

事欣科指出，2026年第一季營收約為10.07億元，整體營運維持高檔水準，第二季在客戶拉貨動能延續下，營收將呈現季增與年增走勢，第三季亦可望延續成長態勢。全年來看，除本業受惠訂單成長外，亦有業外投資處分利益挹注，將進一步推升整體獲利表現。

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從訂單結構來看，截至今年3月底，事欣科在手訂單金額達1.35億美元，其中航太及國防占比約40%，通訊（含低軌道衛星）占18%，博弈占17%，整體訂單組合持續朝高毛利應用領域集中，為後續毛利率提升奠定基礎。

在產業動能方面，事欣科表示，地緣政治風險升溫帶動供應鏈重組，部分原於中國生產的訂單轉向北美市場，公司憑藉當地製造據點成功承接轉單機會。此外，受美國與伊朗衝突影響，反無人機相關設備需求升溫，客戶庫存去化後出現急單，推升近期接單動能。

目前低軌道衛星業務成為事欣科重要成長引擎，管理層指出，主要客戶目前已發射6顆衛星，預計至2026年底將擴增至45至60顆，且新一代衛星體積放大至原有的3至4倍，將帶動線束（cable harness）與相關連接產品需求顯著增加，訂單成長動能明確。

事欣科提到，因應供應鏈區域化趨勢，持續推進北美產能布局，墨西哥、美國廠區於2025年底啟用，目前產能利用率6成，2026年將全面就緒，在既有設備與空間條件下，具備快速放大產出的能力，未來隨訂單持續湧入，業績還有向上成長的空間。

此外，事欣科強調，公司已取得ITAR（國際武器貿易條例）等關鍵認證，為台廠少數可直接切入美國國防供應鏈的業者，搭配北美在地生產優勢及USMCA零關稅機制，有助於進一步鞏固接單能力。整體而言，在訂單能見度提升、產能逐步開出及產品組合優化帶動下，2026年營運維持審慎樂觀看法。

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