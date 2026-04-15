鎖定市值前200大企業主動選股！ 統一台股升級50主動式ETF（00403A）即將募集

統一投信總經理董永寬看好台股後市，在AI風潮與台積電帶動下，台灣產業競爭力持續升級。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股頻創新高，今日盤中一度衝上37000點大關，帶動主動式台股ETF績效搶眼，主動式ETF最大發行商統一投信趁勝追擊，推出統一台股升級50主動式ETF （基金之配息來源可能為收益平準金）（00403A）於4月22日至4月24日募集繳款的，結合「市值投資X主動選股」雙邊特點的主動式ETF，統一投信表示，將聚焦台股市值前200大企業，由經理人透過「汰弱增強」機制，精選出50檔優質股，並根據產業趨勢脈動即時靈活換股，讓投資組合昇華再進化。

統一投信指出，為打造穩健性、成長性兼備的升級50投資組合，統一台股升級50主動式ETF將以市值前50大企業為核心基底，並以第51至200大企業作為增強主要選股池，市值前50大企業具有高影響力及高流動性，適合作為投資基石，同時，經理人將採用「汰弱增強」原則，主動汰換掉市值前50大中表現相對弱勢的個股，再從市值排名50大之後的個股中，挑選成長前景佳且獲利能力優異的企業納入投資組合，以期強化投資組合成長動能。

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在換股時機上，不同於被動式市值型ETF有固定調整頻率，統一台股升級50主動式ETF可每日依市場行情變化，即時靈活換股。在成份股比重調配上，00403A單一持股最高上限為30%，可鎖定優質大型成長股，拉升配置權重，以促進投資組合上攻力道，積極為投資人爭取超額報酬。

統一台股升級50主動式ET擬任經理人張哲瑋表示，AI促動台灣產業結構華麗轉身，半導體與電子零組件已是台股最重要的兩大命脈。因此，00403A預計以半導體產業作為核心配置，占比約為45%；第二大板塊則是台灣出口主力之一的電子零組件產業，預計配置比重約20%；並搭配其他電子、電腦及週邊，和通信網路等產業。另一方面，隨著台股投資價值與日攀升，資產管理業務蓬勃發展，金融保險業獲利可期，也將納入00403A配置組合之中。

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