副總裁放棄年薪310萬工作 如今「月賺不到3.2萬」卻喊不後悔

Cornelia Holzbauer過去年收入突破6位數美元，卻果斷辭掉高薪工作。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕年薪破百萬，卻選擇「歸零」人生！美國紐約一名曾在精品公關公司擔任副總裁、年收入突破6位數美元（至少新台幣316萬元）的女子，在最風光時刻果斷辭掉高薪工作，如今每月收入不到1000美元（約新台幣3.2萬元），看似從雲端跌落谷底，她卻斬釘截鐵說「不後悔」。

據《商業內幕》指出，Cornelia Holzbauer自2018年公關公司創立初期加入，成為首位全職員工，隨著公司規模擴張，她的職責與壓力同步攀升。雖然在去年達成年薪6位數美元的成就，但公關產業長期高壓、工時無止境的特性，使她長期處於過勞狀態，甚至出現恐慌症狀。

請繼續往下閱讀...

她表示，客戶以月費形式要求持續曝光，使工作幾乎沒有終點，即便努力維持正常工時，仍經常被工作淹沒，最終不得不正視身心健康問題。

去年，她在前往南美洲旅行期間，重新審視生活方式，發現原本被視為「成功動力」的紐約高壓節奏，其實長期侵蝕身心健康。她坦言，看見自己幾乎無力日常生活時，開始意識到「金錢不值得以健康為代價」。

經過財務評估後，她發現存款足以支撐一年低支出生活，因此在去年10月正式辭職，結束長達7年的職場壓力。然而，離職初期的倦怠反應隨即浮現，她每晚睡超過10個小時，起床都異常艱難，她當時認為自己贏得了自由，但卻無法駕馭它。

去年12月，她返回德國與家人同住，逐步恢復生活節奏，並開始以自由接案維生，包括新聞寫作、室內單車教練及零工等，擁抱全職自由工作者的生活，目前月收入不足1000美元。

她表示，雖然收入明顯下降，但能重新掌握時間、恢復生活自由，甚至開始追求成為作家的夢想。儘管自由接案工作充滿不確定性，她仍坦言，雖然偶爾會懷疑選擇，但「不後悔辭職」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法