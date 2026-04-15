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天能綠電營運創新高 5月掛牌上櫃

2026/04/15 15:08

綠電需求飆升帶動天能綠電營運創新高，5月掛牌上櫃。（記者張慧雯攝）綠電需求飆升帶動天能綠電營運創新高，5月掛牌上櫃。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕隨企業淨零轉型推進與AI用電需求攀升，綠電市場持續升溫，國內售電龍頭天能綠電（7842）預計5月上櫃掛牌，總經理唐亞聖表示，去年綠電交易量近4.2億度，穩居國內民營售電業龍頭地位，預計明年綠電交易量可以成長五成，2027年又能夠再成長五成，而今年綠電售價也較去年價格穩定上升。

天能綠電去年全年營收與獲利雙創新高，營收達22.85億元、年增123%；稅後淨利0.6億元、年增137%；每股稅後盈餘（EPS）4.01元。唐亞聖表示，隨著RE100與淨零時程加速推進，企業減碳壓力與需求同步升溫，加上AI與資料中心帶動電力需求快速攀升，推動全球能源及綠電市場規模持續擴大，企業對綠電的需求已由「價格」導向轉為更重視履約能力與供電穩定性。

他也說，截至目前天能綠電已協助逾60家企業完成綠電轉供，客戶涵蓋半導體、電子、金融與零售等產業，包括美光科技、日月光投控、京元電子、中華電信、玉山金控等指標企業，其中半導體及電子製造業占比約四成，此外，已簽署綠電合約總度數達341億度，其中超過九成為10年以上長期合約，為營運提供穩定且可預測的收入來源。

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