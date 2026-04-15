他45歲靠投資、節儉存近2千萬「提早退休」 僅1年慘痛下場曝光

日媒以真實案例揭示，提前退休並非僅取決於資產規模，更關鍵在於個人是否具備明確生活目標與自律能力。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人選擇長期工作，也有不少人嚮往所謂的FIRE（財務自由、提早退休）。然而，日本一名45歲在累積上億日圓資產後選擇提前離退休，本該是人生勝利組，卻在短短1年內作息崩壞，最終連家庭也瓦解，當「不用工作」變成沒有方向，這場看似完美的FIRE人生，卻走向全面崩潰。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，曾任職於東京IT企業的B先生（化名），年收入約900萬日圓（約新台幣177萬元），與妻子及就讀國中的女兒同住。儘管工作表現穩定，但長期承受壓力，使他萌生提早退休念頭。自20多歲起，他積極投入股票投資，並透過嚴格節省開支，最終累積約1億日圓（約新台幣1972萬元）資產，決定辭去工作。

請繼續往下閱讀...

起初，B先生對於不需通勤與工作的生活感到相當滿足，並承諾負責家務。然而，隨著時間推移，他的生活逐漸失去節奏，開始熬夜、晚起，甚至養成白天飲酒習慣，家務也多以外送取代，日常作息與自我管理全面崩解。

報導指出，B先生外出次數減少，對外表與生活品質的要求也明顯下降，長期處於封閉狀態。儘管妻子多次勸導希望他改善生活習慣，但始終未見改變，雙方關係逐漸惡化。

最終，妻子不滿其長期消極生活態度，帶著女兒離開家中，並透過律師處理離婚及財產分配事宜。獨自一人的B先生，才意識到問題的嚴重性，坦言過去正是因為上班族身份，才讓自己維持基本生活秩序。

專家指出，提前退休並非僅取決於資產規模，更關鍵在於個人是否具備明確生活目標與自律能力。若缺乏規劃與節奏，過度自由反而可能導致生活失控，甚至影響家庭關係。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法