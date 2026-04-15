核電再運轉評估是「預先準備」 卓榮泰：多一分選擇、少一分顧慮

行政院長卓榮泰出席台電五一勞動節表揚大會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電工會今（15日）舉行五一勞動節模範勞工表揚大會。行政院長卓榮泰表示，近期在中東情勢緊張的背景下，台電與中油共同吸收了大量的液化天然氣（LNG）成本，台電長期負擔國家政策，卻 「不能讓電價隨成本合理調整」，他承諾未來會更積極協助台電，投入更多資源以健全其財務狀況。

卓榮泰表示，台電長期承擔國家重要政策使命，包括發展多元綠能、科技儲能、深度節能，研發水力、地熱等能源。而災害後更要迅速修復電力。

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他說，在無法依成本合理調整電價的情況下，持續穩定供電。但「我努力不夠」，政府在解決台電財務困難方面雖曾編列預算，但未能在國會順利通過，只有因應國際情勢的韌性特別條例，稍微讓台電有拿到經費挹注。

面對近期中東情勢緊張的背景下，不只中油，台電也共同吸收了大量的液化天然氣（LNG）成本，他承諾未來會更積極協助台電，投入更多資源以健全其財務狀況。

卓榮泰也說，政府已向國內產業承諾，至2032年前將有多座新電廠建成，包括新的燃氣機組將會上線替代燃煤機組，以善盡環保責任。

為增加供電穩定性，經濟部與台電也已啟動對傳統核能機組再運轉的評估計畫，目的是讓國家與產業在未來有「多一分選擇，少一分顧慮」，卓院長強調，計畫需通過嚴格的安全檢查與核安會的審查，並與國人進行強力溝通以取得社會共識。

他強調，這是為了「預先準備」，確保國家在未來發展中，當有需要時不會因準備不足而受影響，而多元綠能發展與新燃氣機組的建置工作仍將持續進行。

卓榮泰再次強調，台電支援民生、產業用電，政府就要支援台電，因為台灣對全世界的產業鏈亦有責任，不容許任何停頓。

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