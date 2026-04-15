「無論賣多少，都賺不到錢」中國汽車業殘酷廝殺僅少數能存活

外媒報導，中國汽車製造商即便賣光汽車，也面臨無利潤的困境，由於供應過剩，車商獲利能力岌岌可危。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國汽車製造商即便賣光汽車，也面臨無利潤的困境，由於供應過剩，車商獲利能力岌岌可危，最終僅少數業者得以存活。南韓媒體朝鮮日報15日報導，隨著中國汽車市場競爭日益激烈，汽車製造商已進入利潤下滑但銷售量不斷增長的階段。

由於製造商數量增加、技術差距縮小，導致供應過剩加劇，即使是行業領先企業的盈利能力也顯著下降；此外，市場增速放緩的跡像日益明顯，一些企業甚至出現年度虧損。專家預測，只有少數能夠解決獲利問題的企業才能存活下來。

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根據中國經濟媒體第一財經15日報導，比亞迪2025年營收預估為8039.65億元人民幣，較去年同期成長3%。但同期淨利年減19%至326.19億元。2022年至2024年，比亞迪淨利分別成長446%、81%和34%。該公司在財報中表示：新舊產品更替速度加快，市場競爭異常激烈，價格戰加劇和過度營銷給整個行業的盈利能力帶來了壓力。

同期，長安汽車儘管營收成長超過2%，但淨利卻下降了44%；廣汽集團淨虧損87.84億元人民幣，創上市以來首次年度虧損；此前一直實現季度和年度盈利的理想汽車也再次出現虧損。上汽集團雖然淨利超過100億元人民幣，年增超過500%，但由於上年提列大規模資產減損導致的基數效應，其淨利實際上是自2021年以來第二低。

中國汽車製造商的獲利能力下滑趨勢延續至今。根據全國乘用車市場資訊聯合會議預測，2025年，中國汽車產業的銷售利潤率預計將降至4.1%，較前一年下降0.2個百分點；而今年1月和2月，這一數字進一步下滑至2.9%。同時，根據中國汽車工業協會統計，今年第一季汽車銷量年減超過20%。

分析指出，造成這一現象的原因是頻繁推出新產品導致的供應過剩，而頻繁推出新產品又是由市場參與者增加、企業間技術差距縮小而加劇的競爭所驅動的。

專家預測，無法確保競爭力的企業將在幾年內被迫退出市場或合併，最終只剩下少數幾家公司。羅蘭貝格全球高級合夥人鄭雲（音譯）表示：「到2030年，中國汽車市場將只剩下5到7家年銷量超過200萬輛的公司，約10家年銷量超過100萬輛的公司。

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