中鋼5月盤價7大鋼品漲1000-1200元

中鋼五月盤價。（中鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）今天（15日）開出5月盤價，因時序邁入第二季傳統旺季，下游回補庫存需求持續強勁，中鋼持續開漲盤，7大鋼品每噸調漲1000元到1200元，已連續5個月開漲。

世界鋼鐵協會worldsteel公布最新需求預測，預估今年全球鋼鐵需求17.241億公噸，年增0.3%，明年需求將達17.62億公噸，年增2.2%，增加近3千8百萬公噸，反映鋼鐵業已進入復甦週期。

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中鋼指出，因進入第二季傳統旺季，下游回補庫存需求持續強勁，市場基本面穩健回升，鋼市動能顯著向上。國際原油價格因中東戰事持續高掛，每桶仍在100 美元附近，推升海運費與大宗原物料價格上揚，鐵礦砂行情站穩每公噸 100到110 美元區間，冶金煤價格上漲至230到240美元。

伴隨煉鋼原物料及基礎能源成本持續墊高，國際主流鋼廠連袂調漲報價，美國Nucor鋼廠連續十三週調漲售價，當地熱軋出廠行情創兩年新高，每公噸站上1150美元；歐洲因鋼廠減產與進口配額推動鋼價向上，每公噸突破820美元；亞洲鋼廠如寶鋼、越南和發等最新盤價續以漲盤開出，統計自年初以來，亞洲鋼廠熱冷軋產品之國際報價累漲超過每噸100到120美元，國內下游流通行情累計漲幅達新台幣每噸3500到4000元，國內外鋼市上漲動能持續強勁。

中鋼表示，5月盤價依最新成本結構與市場情勢審慎研議，穩步跟上國際鋼價與下游流通行情漲勢，合宜反映鋼廠成本，針對5月月盤採循序漸進方式調整，中鋼7大鋼品每噸漲1000元到1200元，主力的熱軋大漲1200元。

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