預估每人分紅1500萬！南韓高工畢業生直呼SK海力士讓生活變美好

南韓高工畢業生發文，直呼在SK海力士工作讓生活變美好。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓SK海力士1名20來歲員工14日在社群發文，指稱自己學歷為高工（工業高等學校）畢業，進入公司後讓自己生活變得美好，由於外界預測SK海力士明年分紅將達到平均每人7億韓元（約新台幣1500萬元），因此這篇文章獲得了極大關注。

據《朝鮮日報》報導，這名員工在南韓上班族匿名社群平台Blind發文，標題為「我是海力士生產線職員，生活真美好」，由於Blind會員需要通過公司電子郵件認證，因此可信度相當高。

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員工透露，自己念國中時的學習成績並不好，根本沒想過要上一般高中，只想快點去工作，最後選擇就讀高工，校內成績達到全校第2，期間從來沒上過補習班，因此感到自己的做法相當划算。

員工表示，自己比較善於評估自身水準，覺得就算上了4年制大學，也很難進入中型企業工作，更別說是大型企業，所以高工畢業後就出來上班了，去年換工作時進入了SK海力士，可見後設認知（metacognition，對自我認知的過程不斷進行思考）相當重要。

南韓社群對於這篇文章展開熱烈討論，有人認為這名員工對於人生規劃確實眼光獨到，但同時也離不開自身的努力，因為就算是高工，想要拿到全校第2也不是那麼容易；還有網友透露學歷真的不是一切，因為自己雖然是大學畢業，但只有高中學歷的丈夫薪水卻比她高出不少。

據了解，在AI與半導體的推波助瀾下，業界推估SK海力士今年營業利益將達到250兆韓元（約新台幣5.36兆元），按照海力士的規定明年將會拿出10％分紅，亦即25兆韓元（約新台幣5360億元），雖然按照年資和職等會有金額差異，但平均來說3.5萬員工每人可拿7億多韓元。

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