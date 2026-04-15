北市房屋稅節能減稅新政7月上路 議員：老屋難達標恐無感

台北市老屋佔多數。（資料照）

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市政府日前推出全國首創的「房屋稅節能減稅新政」，七月起凡首次取得建築能效標示第一級以上的房屋，可享房屋稅標準單價減徵5%，延續認可得再延長五年，最高達十年。不過，多名市議員不約而同說，雖然新成屋容易達標，不過市轄以老屋為主，對於優惠政策可能無感，應去思考如何提高誘因，如與建管處合作，進行拉皮等整建維護時，順帶進行設備升級等，同時一併宣導節能減稅政策，效益更高。

市議員林珍羽表示，減稅受惠對象是要取得「高效能標示」者，例如淨零與零碳建築，但是通常都是高總價的新成屋或是指標性的建案。然，台北市有六、七成是老房屋，老舊建築難以達標，對於優惠政策可能相對無感，也需有鼓勵老屋節能改造的配套，市府應於上路前蒐集問題並想方設法解決，避免上路後擾民。

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市議員顏若芳指出，中山、大同超過五十年的房屋在北市佔多數，公寓是要個人還是透過管委會申請？老屋多數沒有管委會，住在公寓的多為七、八十歲以上長者，查詢資訊不易，如果旁人未告知又不會上網，該如何是好？且若申請能效標章前，還要先花錢請專業人士評估，如果費用比減免的更貴，誘因不足，種種因素恐使立意良善的政策，看得到卻吃不到。

市議員徐弘庭提到，新建物取得能效標章相對方便，應對市府推出的減稅新政也較有利，的目的，如果是為了政策引導，藉由減免促成老屋申請汰換如電線並節能，應思考如何提高參與意願，讓老屋更安全，可否針對老房子的屋齡評估減免級距，舉例來說，四十年以上的老屋提高減稅的比例。市議員曾獻瑩也提醒，市府應提供明確方向與操作指引，並與市民說清楚。

市議員詹為元提到，現今老屋消防安檢、公安申報已將居民搞得七葷八素，更不要說如何申請公寓或華廈升級，程序非常複雜，老舊建物升級目前最好的方式，是建管處有老屋整建維護補助，像是拉皮等，可以順帶進行照明、減碳升級，倘若能夠合作，在老屋整建維護時結合節能減稅一併宣導，實際效益更高。

財政局說明，中央自2022年起建構建築能效標示，以耗能量大的辦公服務類建築優先推動，住宅則自去年7月1日起推動，目前取得建築能效標示案件以辦公類建築居多。建築能效評估有三主要重點，一是空調系統如冷氣、通風系統用電效率；二是建築外殼，如牆面、屋頂、門窗的隔熱效果；三是照明系統如燈具是否節能、省電等，強調凡取得前述建築能效標示者，均可適用房屋標準單價減價5%。

財政局提到，申請人（起造人、所有權人、管理委員會等）可透過節能設計或設備汰換，依序採「先評定、取得認可證書、內政部通報減稅」。申請方式首先須向財團法人台灣建築中心申請評定能效等級，拿到評定書後，再向內政部建築研究所申請認可並取得建築能效標示證書，該所核定後副本通知北市稅處，稅處會主動辦理減稅。

財政局補充，為加強宣導新制，於今年房屋稅開徵繳款書加註建築能效標示減稅說明，正與建管處洽談跨機關合作，未來研議透過建管處向申辦建築執照或老舊房屋修繕補助業務等民眾宣導，提供如何申請建築能效標示及減稅資訊，鼓勵提升建築能效，後續也會透過多元管道擴大宣傳。

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