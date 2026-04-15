為何日本人不想去京都旅行 ! 日媒曝原因、改往「這地方」

外國觀光客擠爆京都，導致不少日本人遠離，反而轉向人潮較少、節奏更悠閒的奈良。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著外國觀光客大量湧入，日本正面臨「過度觀光」問題，導致不少日本人逐漸遠離京都。相較之下，一直被大阪與京都光芒掩蓋的奈良逆勢崛起，這座節奏悠閒的古都意外翻紅，成為國內外旅客的新熱門目的地。

日媒報導，在奈良各大景點，可看到不少日本遊客的身影。許多日本遊客坦言，相較於京都與大阪的擁擠與商業化，奈良人潮較少、節奏較慢，更適合悠閒旅行。

請繼續往下閱讀...

到導指出，隨著日本黃金週假期即將到來，加上日圓貶值，推升日本人在國內的旅遊熱度，關西地區除了大阪與京都之外，奈良的關注度明顯上升，越來越多日本遊客開始將奈良視為「第三大必訪城市」，甚至成為優先選擇。

據報導，奈良的象徵東大寺大佛是最具吸引力的地標之一。這座世界文化遺產的大佛殿，是全球最大級的木造建築之一，內部供奉高達約15公尺的大佛，壯觀規模讓人震撼。在大佛殿後方，還有被列為國寶的二月堂，從回廊可以俯瞰整個奈良市景；再往前走，便能抵達若草山，一望無際的開闊視野與絕美夕陽，成為奈良旅遊的重要亮點。

此外，奈良還擁有眾多歷史文化資產，包括世界最古老木造建築之一的法隆寺、與唐代高僧鑑真相關的唐招提寺，以及以鮮紅色建築聞名的藥師寺，處處都是深厚歷史底蘊的展現。值得關注的是，「飛鳥・藤原宮都」正積極申請世界遺產，最快有望在今年夏天完成登錄，進一步提升奈良的國際吸引力。

來自大阪的年輕旅客表示，奈良相對清幽，「觀光起來更舒服」。當地居民指出，京都雖然繁華，但外國遊客過多，奈良仍保有寧靜氛圍，「可以慢慢走、慢慢看」。在外國觀光客持續湧入京都與大阪的情況下，越來越多日本人選擇轉向奈良，讓這座古都從「配角」逐漸躍升為新的旅遊主角。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法