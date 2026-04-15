訂房網站Booking.com驚傳訂房資料遭駭 恐百萬用戶受影響

訂房網站Booking.com發生資料外洩事件，有「未經授權的第三方」取得了部分用戶的個人資料。（路透社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕訂房網站Booking.com發生資料外洩事件，有「未經授權的第三方」取得了部分用戶的個人資料，稱「發現有可疑活動，顯示未經授權的第三方能夠存取部分旅客的訂單資訊」。

《衛報》報導，Booking.com指出，在發現此情況後，我們已採取行動控制問題，並已更新相關訂單的PIN碼，同時通知受影響的客戶。

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Booking.com總部位於荷蘭阿姆斯特丹，在全球提供超過3000萬個住宿選項，且聲稱連結「數百萬旅客」與各種體驗、交通及住宿服務。Booking.com拒絕透露此次駭客事件影響的人數。不過發言人強調「財務資訊並未被存取」。

從Booking.com寄給受影響用戶的電子郵件可以看出，駭客可能取得與用戶過去訂單相關的「部分訂房資訊」。

信中寫道，「根據目前調查結果，遭存取的資訊可能包括訂單細節、姓名、電子郵件、地址、電話號碼，以及你在訂房時提供給住宿方的任何資訊。」

這起事件是近期針對Booking.com的一連串網路犯罪之一。Booking.com近來也面臨平台詐騙案件增加的問題，例如詐騙者會要求旅客提供付款資訊進行預授權或驗證，之後再盜刷高額費用。

早在2018年，駭客曾透過釣魚攻擊竊取阿拉伯聯合大公國飯店員工的登入資料，進而取得超過4000名用戶的訂房資料。

此外，Booking.com 當時延遲22天才向荷蘭隱私監管機構通報該事件，因此被處以47萬5000歐元（約新台幣1千8百萬）的罰款。

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