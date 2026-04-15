油價破百只是表面！專家曝「這訊號」才是真正警報

外媒指出，石油市場真正的警報，其實藏在看不到的期貨曲線裡。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊停火協議破局後，國際油價隨即飆破每桶100美元大關，但油價破百真的危險嗎？對此，專家表示，市場往往聚焦油價是否突破100美元，但真正關鍵的訊號，其實來自期貨曲線的結構。

專家直言，油價突破100美元固然引發關注，但這種短期飆升，未必意味著供需結構出現長期改變。原因在於，石油從來不是以單一價格交易，而是橫跨不同交割時間點形成一整條價格曲線，與其盯著單一價格，不如觀察整體曲線的形狀，往往能更準確判讀市場的真實狀態。

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據報導，當市場出現明顯的「逆價差」（backwardation），代表的是現貨供應極度緊張，而非長期供需格局的改變。在2026年荷姆茲危機期間，儘管近月布蘭特油價一度突破100美元，但遠期價格仍維持在60至70美元區間，顯示市場預期這場衝擊只是短期現象。

值得注意的是，現貨價格與期貨價格其實是兩個不同世界。2026年4月7日，現貨布蘭特（Dated Brent）飆升至144.42美元歷史新高，而期貨價格僅約109美元，兩者出現高達35美元的巨大價差。這種分裂，反映出實體市場的即時供應壓力，遠高於金融市場對未來的預期。

逆價差帶來的不只是市場訊號，也創造現實世界的落差。大型企業與機構投資人可以透過買進遠期合約鎖定較低成本，而一般家庭與中小企業則只能承擔現貨價格，直接面對油價上漲帶來的壓力。

事實上，油價突破100美元更多是心理門檻，而非結構轉折，真正的轉變應該體現在長期價格同步上升，而不是僅限於短期暴衝。分析師指出，市場更應關注的是1至12個月的期貨價差。如果逆價差開始收斂甚至轉為「正價差」（contango），同時庫存回升、現貨溢價下降，才意味供應壓力真正緩解。

油價從來不是單一數字，而是一整條跨越不同交割時間的價格曲線。理解這條曲線，比單看一個價格點更能掌握市場真相。當短期交貨價格高於未來價格，代表買家願意為立即交付支付溢價，反映的是實體供應短缺，而非單純風險溢價。

這正是荷姆茲海峽在2月28日衝突後的市場狀態。布蘭特原油從年初每桶61美元飆升至第一季末的118美元，創下自1988年以來最大通膨調整後季度漲幅。3月每日停產規模達750萬桶，4月更升至910萬桶，市場從可控的逆價差迅速轉為嚴重失衡，曲線不只是傾斜，而是「斷裂」。

4月7日的價格分裂最具代表性：現貨價格144美元對比期貨109美元，顯示實體市場與金融市場完全脫鉤。能源史學家丹尼爾·耶金指出，這兩個價格雖同名，卻描述完全不同的市場現實。

期貨市場預期海峽封鎖只是短期事件，將透過戰略儲備釋放與外交解決恢復供應，但實體市場卻不等人，煉油廠願意支付高價搶貨。因此，從價格曲線來看，2026年6月布蘭特約98美元，年底降至80美元，2027年中約76美元，2030年甚至跌至69美元，顯示市場預期壓力將逐步消退，而非進入長期高油價時代。

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