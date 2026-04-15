水資源概念股溢泰擬掛牌上市，承銷價暫定85元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕興櫃水資源概念股溢泰（7818）即將掛牌上市，預計4月21日舉辦上市前業績發表會，暫定每股承銷價85元。集團執行長林于鈞指出，溢泰深耕水資源處理產業逾40年，業務涵蓋家用淨水、商用淨水及工業水處理，營運版圖橫跨歐洲、北美、東南亞、台灣及中國，為全球前五大淨水品牌代工，穩居台灣水資源產品出口市場龍頭地位。

他解釋，傳統淨水產業長期面臨「門檻低、同質化高、核心技術外包」的結構性痛點，溢泰斥資打造一座對標NSF國際最高水質標準的專業研發實驗室，配備口感分析儀（電子舌）、材料分析設備、微生物檢測站及爆破實驗室等高階設施，從碳棒核心材料的孔徑分佈與比表面積分析、濾芯長期使用後的微生物安全驗證，到濾瓶承受水錘效應的極限壓力測試，全面掌握從原料到成品的品質防線，將淨水技術從單純「過濾」推進到「材料科學、味覺工程與壓力安全驗證」的更高層次。

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林于鈞表示，自主實驗室的價值在於大幅縮短研發週期，產品在設計階段即可進行精準的內部模擬測試，無需反覆送往國外檢驗，當企業擁有能與NSF實驗室直接溝通的機會時，便從被動接受規格轉為主動定義產品價值，其中，口感分析儀能透過電化學感測器，精準數據化水的苦味、澀味、鮮味及甜味，針對不同地區水質調配最佳「黃金口感比例」；實驗室中的濾芯測試站更共有32處水質採樣測試產品過濾功能，讓客戶安心，相關研發設備已協助溢泰成功打入中國大型連鎖餐飲供應鏈。

在產品佈局上，他指出，溢泰旗下冰箱濾芯已通過NSF 42、53及401等多項測試標準並取得認證，與全球知名家電大廠穩定合作出貨，近年更積極切入商用淨水設備市場，已成功通過台灣知名連鎖早餐店龍頭的嚴格認證，逐漸放量出貨，並同步送樣參與主要便利超商及連鎖咖啡品牌的設備認證。

法人表示，溢泰從傳統代工製造轉型為技術驅動的水處理解決方案供應商，憑藉對標國際最高標準的自主研發實力、橫跨五大洲的生產基地佈局，以及從家用、商用到工業水處理的完整產品線，可望在淨水產業長期成長趨勢中持續擴大營運動能，後續表現值得期待。

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