存1600萬以為能安心退休！他一生極致節儉卻超後悔 殘酷代價曝光

日本一名男子用一生節儉換來千萬資產，卻在退休後才發現，錯過的時光再也回不來。示意圖。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名66歲男子井本正一（化名）靠著長年極端節儉與投資，累積約8000萬日圓（約新台幣1592萬元）資產，本以為能安心退休，但過程中逐漸忽略與家人共同生活與體驗人生的重要性，因此在退休後不久，妻子因健康惡化離世，也讓他開始徹底反思：「會不會及時享受人生的人才是贏家？」

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，支撐井本正一累積資產的核心，除了在投資資訊尚未普及的30多年前，他便開始摸索資產運用，透過閱讀書籍並親自走訪證券公司，一點一滴累積理財知識外，更重要的是他極端的節約生活方式。

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井本正一在婚前居住於距離車站步行30分鐘的老舊公寓，飲食以特價食材為主，經常重複相同餐點，外食一年僅數次；生活中，他幾乎不使用空調設備，夏天依靠電風扇、冬天以多層衣物保暖；交通以腳踏車為主，衣物也僅維持最低限度並長期使用。

婚後生活方式亦未大幅改變，外食與旅行次數同樣極少。他曾表示：「等到老後，有時間也有金錢，再來做想做的事。」

即使在50歲時已累積超過4000萬日圓（約新台幣796萬元）資產，他仍選擇持續節省，延後享受生活。妻子偶爾表達不滿，但他以「節儉生活沒有錯」作為回應，並認為這也是為未來著想。

然而在65歲退休不久後，命運出現轉折。原本計畫與妻子展開退休生活之際，妻子健康突然惡化並離世，使其人生規劃徹底改變。

在妻子過世1年後，井本正一的資產幾乎未見變動，他坦言，由於失去共同使用資產的對象，生活開支大幅下降，金錢幾乎沒有使用機會。他回顧過往表示，過去過度專注於節省與累積資產，忽略了與家人共同生活與體驗人生的重要性，甚至認為相較之下，「及時享受人生」的人可能更值得羨慕。

專家指出，此案例也反映出退休規劃中的重要課題：資產累積與生活品質之間的平衡。根據日本官方統計資料顯示，雖然平均壽命持續延長，但健康壽命仍明顯短於總壽命，意味真正能自由活動與享受人生的時間有限。

分析認為，「節儉」本身並非問題，但若過度偏向累積而忽略使用時機，可能導致財務準備與人生體驗之間出現落差。因此報導最後總結，金錢的存在不僅僅是為了防止貶值；它存在的意義在於當你需要的時候，它能被使用，準確掌握使用的時機，或許才是未來時代真正需要的明智之舉。

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