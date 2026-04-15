焦點股》Gogolook：全年營運增溫 猛攻漲停

展望2026年，Gogolook看好公司獲利將延續去年動能，可望大幅躍升，創下新高。（Gogolook提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商Gogolook（6902）受惠於3月、第一季業績分別創下單月、單季新高表現，加上管理層看好今年業績可望續寫新猷，今日在買盤進駐之下，Gogolook股價大漲，截至中午12時24分暫報85.4元，成交量219張，尚有189張漲停價委買單尚未成交。

展望2026年，Gogolook看好公司獲利將延續去年動能，可望大幅躍升，創下新高。其中，旗下消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務將同步擴張，並以金融科技服務的成長動能最為強勁。在新服務「JUJI 招財麻吉」的高成長推動下，可望帶動金融科技服務整體營收占比攀升至約三成，公司的營收來源更分散均衡。

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消費者防詐服務方面，Gogolook將持續拓展Whoscall全球用戶規模穩健成長，預期將深化投入AI防詐技術創新，透過靈活多元的策略積極拓展海外版圖，鎖定東南亞七億人口市場，同步佈局歐美地區，並持續深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作。

關於企業端防詐服務，Gogolook認為，在海內外多項合作案持續拓展、轉為實際營收之下，成長動能無虞。防詐情資解決方案（ASI）已在日本、新加坡、歐美市場落地應用，營收規模將持續增長，而Watchmen商譽保護服務將更偏重代理商銷售模式在海內外推廣，以提升銷售效率。

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