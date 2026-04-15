財報公布前台積電 「最值得買進」理由外媒全說了

外媒指，台積電是財報季正式開始前最值得買的半導體股票。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，台積電（TSMC）預計於4月16日公布完整財報前，投資人或許可以考慮提前布局。台積電的財報將成為觀察AI投資熱潮是持續加速，還是開始降溫的重要指標。外媒更指，台積電是財報季正式開始前最值得買的半導體股票，以下為其值得關注的原因。

報導指，台積電已公布2026年第一季營收約360億美元（約新台幣1.13兆元），年增約35.1%，表現優於市場預期，顯示人工智慧（AI）需求依然強勁。光是3月營收就大增45%，進一步證明，即使面臨地緣政治與供應鏈疑慮，AI基礎建設投資仍未放緩。

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台積電目前約占全球晶圓代工市場72%，並為幾乎所有主要AI企業製造先進晶片，包括輝達、Apple以及AMD。從營收結構來看，高效能運算（HPC）包含AI相關應用在2025年占總營收58%。公司預估2026年資本支出將達520億至560億美元（約新台幣1.64兆至1.77兆元），高於2025年的409億美元（約新台幣1.55兆元），其中70%至80%將投入3奈米與2奈米等先進製程。

隨著大型科技公司預計在2026年投入高達7200億美元於AI領域，台積電在HPC、AI與5G應用上的成長動能相當明確。2025年，3奈米晶片已占其晶圓營收24%，而2奈米也已開始量產，具備更高效能與能源效率優勢。

此外，CoWoS技術需求快速成長。台積電北美封裝部門主管指出，該業務年複合成長率高達80%。由於需求爆發，產能甚至出現供不應求，公司已將部分簡單製程外包，並積極在亞利桑那州與台灣擴建產能，預計到2026年底，每月CoWoS產能將提升至13萬片晶圓。

儘管前景看好，台積電仍面臨地緣政治風險，不僅限於台灣，也包括全球供應鏈。近期伊朗衝突已影響半導體生產所需的石油、液化天然氣與氦氣供應，若情勢持續，可能推升整體製造成本。

在估值方面，台積電目前本益比約30倍，低於半導體產業約39倍的中位數，顯示即使近期股價上漲，仍未完全反映AI長期成長潛力。整體而言，台積電在AI浪潮中的關鍵地位，使其仍被視為值得關注的投資標的。

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