焦點股》富采：營運轉強 帶量大漲

富采看好2026上半年受惠於客戶提前拉貨，以及國際賽事帶動消費性需求，業績可望表現穩健。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采控股（3714）以「3+1」戰略為核心，聚焦先進顯示、智慧感測與車用電子三大領域，並延伸布局光通訊新事業，受到市場看好，加上公司拍板調整資本結構，宣布減資45.8%。今日在買盤拉抬之下，截至中午12時富采股價暫報漲停價69.1元，成交量6424張，近5萬張漲停委買單尚未成交。

富采看好2026上半年受惠於客戶提前拉貨，以及國際賽事帶動消費性需求，業績可望表現穩健。不過，展望下半年，仍須關注中東戰事、能源供給及通膨等外部變數，整體環境存在不確定性。然而，隨著高階產品比重提升，加上三大策略領域已進入落地階段，今年營運將逐步轉強。

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富采秉持穩健經營的核心理念，近年積極推動內部體質改善，優化產品組合與產能配置，處分非策略方向的相關投資、閒置資產，回收現金並活化資產。管理層此次減資比例45.8%，退還股東每股4.58元，後續將提請5月26日股東常會同意，待呈報主管機關申報生效後，再行訂定換股作業計畫、減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。

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