去年七大都會區預售屋買氣 桃竹地區呈現價量雙跌

去年雙北是預售屋買建減幅相對其它都會區和緩。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕去年預售屋實價揭露，六都加新竹縣市等七大都會區中，少數像是桃園市、新竹縣市呈現價量雙跌。根據房仲業者彙整2024、2025年六都加新竹縣市的預售屋實價揭露件數以及總價中位數，發現去年除桃竹以外，其它五都總價中位數全數上漲，又以台南市漲幅最大、上漲約11.7%。

根據永慶房產集團彙整，去年七大都會區預售屋買氣全數衰退，少數像是雙北市年減幅在5成內，其它都會區年減幅均67%起跳，再觀察七大都會區預售屋總價中位數，2024年時台南市約1240萬元、2025年則上漲至1385萬元，1年大增145萬元、年漲幅約11.7%。

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台南去年預售屋總價中位數年漲11.7%

第二名則是台北市，2024年約3426萬元、2025年上漲至3660萬元，1年大增23萬元、年漲幅約6.8%；第三名則是台中市，2024年約1724萬元、2025年上漲至1839萬元，1年大增115萬元、年漲幅約6.7%，而新北市、高雄市去年預售屋總價中位數年漲幅則均不到4%。

至於，價量雙跌的桃竹地區，2024年桃園市預售屋總價中位數約1385萬元、2025年約1360萬元，1年下跌25萬元、年跌幅約1.8%；新竹縣市則從1940萬元下跌至1780萬元，1年下跌160萬元、年跌幅約8.2%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，過去幾年台南市房價基期較低，即便受到央行信用管制衝擊，預售屋買氣大幅衰退，但整體房價仍有支撐。

而去年預售屋價量雙跌的桃竹地區，陳金萍認為，近幾年因竹科受惠全球半導體需求熱潮帶動，新竹縣市預售屋房價快速飆漲，甚至直追新北市，不過，在央行實施第七波信用管制以後，購屋民眾轉趨謹慎不再輕易追價，加上去年新推案多集中在蛋白區，可能是新竹地區總價中位數下滑明顯的原因之一。

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