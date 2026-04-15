穿舊衣、靠1.7萬年金生活！兒目睹74歲母親「皮包藏百萬鈔票」驚人真相

日本一名生活清苦的74歲母親，竟在破舊皮包中掏出一大疊百萬鈔票，讓兒子相當震驚。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名50歲男子遭公司裁員、失去收入後，原本決定停止長期提供母親的生活金援，卻在返家交代此事時，意外揭開一段令人震驚的真相。看似生活清苦的74歲母親，竟在破舊皮包中掏出一大疊百萬鈔票，揭開長達15年的「隱藏真相」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一名50歲的男子過去任職於中型企業，雖然長年穩定工作，但近期遭遇裁員，求職不順、存款逐漸耗盡。更讓他難以負荷的是，他已持續15年每月匯款4萬日圓（約新台幣7887元）給年邁母親，如今不得不宣布中止。

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男子表示，母親靜子（74歲，化名）獨居、每月僅靠約9萬日圓（約新台幣1.7萬元）年金生活，平時節省度日，甚至穿著老舊衣物取暖。他一直認為自己是支撐母親生活的重要依靠。然而，當他向母親坦白無法再匯款時，卻出現驚人轉折。

靜子沉默不語，隨後從房間角落取出一只早已磨損的舊皮包，那正是兒子多年以前送給她的禮物。她打開皮包後，從底部陸續取出多個牛皮信封，裡面竟全是整理好的現金，且多為銀行束帶捆綁的萬元紙鈔。

當場桌面上堆起的金額，讓男子震驚不已。母親隨後平靜表示「我說生活很苦，但我沒有落魄到要靠你養。這些錢，全都是你寄來的。」這筆金額正是男子15年來累積匯出的約720萬日圓（約新台幣142萬元），母親幾乎完全未動用。

母親表示，雖然生活確實清苦，但她始終堅持不動用兒子的錢，「那是他辛苦工作賺來的，我不能用」，並選擇自行節省度日，將錢完整保存。

報導指，在高齡化社會中，許多長輩出於自尊心拒絕接受子女金援，卻可能讓彼此對實際生活狀況產生誤判，造成雙方認知落差。專家建議，與其單方面匯款，不如透過生活用品、實際探視或具體需求溝通，更能避免「以為在幫忙，其實彼此都在隱忍」的情況發生。

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