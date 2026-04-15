年薪372萬起跳！5個最難被AI取代工作曝光

5個最難被AI取代工作曝光。（路透）
〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧不斷重塑勞動市場，許多美國人開始質疑十年後自己的職業是否還會存在，雖然有些職位正日益被自動化取代，但有些職位仍需求旺盛，根據Resume Genius最近對勞動力數據和自動化風險的分析，執業護士等5個工作，不僅最難被AI取代，且其年薪中位數至少11萬7960美元（約新台幣372.98萬）起跳。
《Gobankingrates》報導，雖然沒有任何工作能夠完全免受技術變革的影響，但以人類判斷、關懷和領導力為基礎的職業仍然是最難自動化的，也是最賺錢的。
請繼續往下閱讀...
以下是5個成長最快、薪水最高，且最不可能被人工智慧取代的工作。
1.電腦與資訊研究科學家
這些工作依賴抽象思考和原創性的問題解決能力，而這些能力很難被自動化取代。
年薪中位數：14萬910美元（約新台幣445.55萬）
預計就業成長率（2024-2034年）：20%
人工智慧取代工作崗位的風險：31%
2.醫師助理
這些醫療保健專業人員執行的診斷，和治療程序需要靈巧的手部操作能力、複雜的臨床判斷能力，和強大的人際交往能力，因此，不太可能被取代。
年薪中位數：13萬3260美元（約新台幣421.36萬元）
預計就業成長率（2024-2034年）：20%
人工智慧取代工作崗位的風險：0%
3‧執業護士
執業護理師面臨自動化風險較低，因為她們的工作需要複雜的臨床判斷、創造力、強大的人際交往能力和精確的協調能力，而這些是機器難以複製的。
年薪中位數：13萬2050美元（約新台幣417.54萬）
預計就業成長率（2024-2034年）：35%
人工智慧取代工作崗位的風險：0%
4.獸醫
該職位需要深厚的生物學知識、精準的外科手術技能，以及與動物主人良好的溝通，這些因素使其難以被自動化取代。
年薪中位數：12萬5510美元（約新台幣396.86萬）
預計就業成長率（2024-2034年）：10%
人工智慧取代工作崗位的風險：7%
5.醫療衛生服務經理
這些管理者依靠判斷力、領導能力和人際交往能力，專家們一致認為這些能力無法被自動化取代，尤其是在該角色不斷演變，融合軟技能、流程管理和技術專長的情況下，不易被AI取代。
年薪中位數：11萬7960美元（約新台幣372.98萬）
預計就業成長率（2024-2034年）：23%
人工智慧取代工作崗位的風險：16%
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法