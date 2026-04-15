年薪372萬起跳！5個最難被AI取代工作曝光

5個最難被AI取代工作曝光。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧不斷重塑勞動市場，許多美國人開始質疑十年後自己的職業是否還會存在，雖然有些職位正日益被自動化取代，但有些職位仍需求旺盛，根據Resume Genius最近對勞動力數據和自動化風險的分析，執業護士等5個工作，不僅最難被AI取代，且其年薪中位數至少11萬7960美元（約新台幣372.98萬）起跳。

《Gobankingrates》報導，雖然沒有任何工作能夠完全免受技術變革的影響，但以人類判斷、關懷和領導力為基礎的職業仍然是最難自動化的，也是最賺錢的。

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以下是5個成長最快、薪水最高，且最不可能被人工智慧取代的工作。

1.電腦與資訊研究科學家

這些工作依賴抽象思考和原創性的問題解決能力，而這些能力很難被自動化取代。

年薪中位數：14萬910美元（約新台幣445.55萬）

預計就業成長率（2024-2034年）：20%

人工智慧取代工作崗位的風險：31%

2.醫師助理

這些醫療保健專業人員執行的診斷，和治療程序需要靈巧的手部操作能力、複雜的臨床判斷能力，和強大的人際交往能力，因此，不太可能被取代。

年薪中位數：13萬3260美元（約新台幣421.36萬元）

預計就業成長率（2024-2034年）：20%

人工智慧取代工作崗位的風險：0%

3‧執業護士

執業護理師面臨自動化風險較低，因為她們的工作需要複雜的臨床判斷、創造力、強大的人際交往能力和精確的協調能力，而這些是機器難以複製的。

年薪中位數：13萬2050美元（約新台幣417.54萬）

預計就業成長率（2024-2034年）：35%

人工智慧取代工作崗位的風險：0%

4.獸醫

該職位需要深厚的生物學知識、精準的外科手術技能，以及與動物主人良好的溝通，這些因素使其難以被自動化取代。

年薪中位數：12萬5510美元（約新台幣396.86萬）

預計就業成長率（2024-2034年）：10%

人工智慧取代工作崗位的風險：7%

5.醫療衛生服務經理

這些管理者依靠判斷力、領導能力和人際交往能力，專家們一致認為這些能力無法被自動化取代，尤其是在該角色不斷演變，融合軟技能、流程管理和技術專長的情況下，不易被AI取代。

年薪中位數：11萬7960美元（約新台幣372.98萬）

預計就業成長率（2024-2034年）：23%

人工智慧取代工作崗位的風險：16%

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