台北市勞動局揭81家事業單位違法 台鐵退休金逾期未發罰30萬

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市勞動局今（15）日公布115年3月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有81家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為415萬元。其中「國營台灣鐵路股份有限公司」因未於勞工退休之日起30日內給付退休金，違反勞動基準法第55條第3項規定，遭裁處30萬元為最高。

勞動局長王秋冬表示，115年3月份罰鍰金額前5名，依序為「國營台灣鐵路股份有限公司」（30萬元）、「長德醫院管理顧問有限公司」（17萬元）、「美德耐股份有限公司」（15萬元）、「雋大實業股份有限公司」（15萬元）、「樂法美食股份有限公司」（12萬元）及「好動動畫股份有限公司」（12萬元）。

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勞動局說明，違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：未逐日記載勞工出勤情形至分鐘，計18家（13.95％）；未依法給付平日延長工時工資，計17家（13.17％）；工資未全額給付，計15家（11.62％）；未依規定給予勞工例假日或休息日，計11家（8.52％）；拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務，計10家（7.75％）。

勞動局補充，為協助雇主遵守法令，雇主可透過「台北服務通」申請勞條健檢師服務，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請。

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