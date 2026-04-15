知名連鎖大賣場出包！驚爆產地、價格標示不實 法國家樂福也中標

法國4間賣場遭控存在誤導性商業行為，未能遵守有關果蔬產地標識的規定，部分商品的價格也存在違規行為。（賣場示意圖，路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近日外媒報導，法國競爭、消費和反詐欺總局（DGCCRF）對家樂福（Carrefour）、 Leclerc、利多（Lidl）、Aldi四家超市發出期限改善通知，原因是這些賣場存在誤導性商業行為，未能遵守有關果蔬產地標識的規定，部分商品的價格也存在違規行為。這四家超市有6個月的整改期。

根據外媒報導，在2024年6月至2025年6月期間，DGCCRF對家樂福在法國多家門市展開調查，發現其存在反覆性的誤導性商業行為，並違反蔬果廣告與標示規範。

請繼續往下閱讀...

調查指出，家樂福在紙本與電子目錄中，涉嫌透過不清楚的方式，混淆實際門市販售蔬果的產地資訊，使消費者難以辨識產品來源。調查發現，多數產品的產地標示不夠明確，或標示位置不醒目，導致難以與商品對應。

此外，調查也顯示，家樂福部分促銷價格標示也存在異常，顯示價格與結帳時實際價格不一致的情況。

針對Leclerc，DGCCRF指出，其在紙本與促銷目錄中所提供的蔬果產地資訊「難以理解、不精確，且使用不易辨識的字體」。例如部分商品未標示產地，或同一產品標示多個可能產地；也有情況是產地資訊與商品分開標示，或出現在不同頁面，並以難以辨識的標記方式呈現，導致消費者難以正確理解。

DGCCRF則批評Aldi在標示上使用替代性產地資訊，並採用不符合規範的字體（包括字型大小與字體設計）標示產地。此外，Aldi將產地資訊放置於頁面底部，使其與產品主要特徵不在同一視覺區域，這種情況同時出現在紙本與電子目錄中。

執法人員還發現，Lidl在紙本與線上目錄中試圖「刻意製造蔬果產地資訊混淆」，包括字體過小、可讀性不足，以及同一產品標示多個產地來源等問題。此外，Lidl在電台廣告中也發現未提供產地資訊的情況，被認定為資訊揭露不足。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法