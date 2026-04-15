焦點股》倍利科：營運展望樂觀 飆1710元漲停價

倍利科營運展望樂觀，股價飆1710元漲停價。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測設備供應商倍利科（7822）昨召開法說會釋出營運樂觀的展望，隨著先進封裝需求升溫，晶圓代工廠與封測廠客戶拉貨皆強勁，目前產能全開。法說會利多，激勵倍利科技今股價開高走高，盤中飆達1710元漲停價，一舉上漲155元，截至11點25分，成交量740張。

倍利科耕耘研發影像演算法與AI技術，公司將演算法與AI技術運用在半導體檢測設備領域，建立涵蓋光學、機構與電控系統等完整機電整合能力，並依客戶需求進行客製化設計。

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倍利科去年營收20.75億元、年增達近1.88倍，毛利率61.43％，稅後淨利5.81億元、年增達近2.93倍，稅後每股盈餘14.04元。今年第一季營收為6.18億元，年增124.97%。

倍利科指出，目前產能全開、近滿產，今年營運展望樂觀。公司已佈局研發前段製程、矽光子與面板級封裝設備技術，矽光子相關設備配合客戶試產，下半年可能先出貨一到二台；前段製程設備持續努力中，進度要等明年；面板級封裝相關設備已小量交機，預計2027年才可望出貨增多。

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