50歲以上最致命5大理財錯誤！恐讓你退休後沒錢花

美國知名財經專家提醒5個使用金錢的習慣，如果不及早改變，可能會在退休時影響財務安全。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，如果你已經50歲以上，仍然背負債務、過度消費，或指望社會安全制度（Social Security）在退休後替你承擔大部分生活開支，美國知名財經專家藍西（Dave Ramsey）提醒5個使用金錢的習慣，如果不及早改變，可能會在退休時嚴重影響財務安全。

1.持續背負債務

藍西將債務形容為「建立真正財富的最大阻礙」。他表示：「人們總是持續背負債務，特別是房貸與車貸。然後他們還認為，等到退休後再來『慢慢處理』就好。」

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他強調：「解決方法其實很簡單，就是在進入退休階段之前，現在就積極清償債務。」

2.沒有預算或忽略預算

藍西認為，預算並不是一種懲罰，而是「讓你有權利花錢的工具」。根據《Money》報導，在支付主要開銷、債務與投資之後，剩餘的資金可以用於無負擔的自由支出。

然而，如果沒有預算規劃，人們往往會在房屋、汽車與生活開銷上過度消費，這些支出會在多年之間悄悄侵蝕退休儲蓄。

3.沒有真正準備好就提早退休

藍西表示：表示：「不要在還沒真正準備好的情況下退休。」他指出，真正準備好退休的條件包括：完全無債務、已充分準備的退休資金，以及清晰的每月預算。

4.過度依賴社會安全制度

2023年1份研究顯示，約有42%的美國人完全沒有為未來儲蓄，意味著數百萬人可能在退休後高度依賴社會安全制度。

但藍西認為，社會安全福利制度從未被設計為退休族唯一的收入來源，但若將其視為主要甚至唯一收入來源，是一個嚴重錯誤。

5.存太少恐怕不夠退休用

藍西建議，每月儲蓄至少要達到收入的15%。他表示：「如果你從25歲開始，每月投資100美元到65歲，並投入穩健成長型股票基金，最終可能累積至117萬6000美元（約新台幣3716萬元），讓你成為百萬富翁退休。」

但他也指出，對50歲以上族群而言，若儲蓄比例低於此標準，由於時間較短，要補足退休資產的難度將呈倍數增加。

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