全球庫存只剩9天！小摩喊鋁價「這時」就會突破4000美元

全球庫存只剩9天！小摩喊鋁價數月後就會突破每噸4000美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火燒斷了全球鋁供應鏈，全球鋁庫存只剩9天，摩根大通預估，受中東衝突重創，2026年全球鋁市場將出現190萬噸供應缺口，為2000年以來最大，而目前全球可見庫存僅約190萬噸、約只剩9天需求，預計鋁價未來數月可望突破每噸4000美元，第2季均價預測3800美元。

外媒報導，摩根大通商品研究團隊發布鋁市場深度報告《進入真空期》（ Into the Void）指出，受中東衝突重創，全球鋁市場正面臨20餘年來最嚴峻的供應危機。

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全球可見鋁庫存目前約190萬噸，折合僅9天的需求量。這數字有多緊張？比較一下，2021年初，全球庫存覆蓋約20天需求，部分亞洲國家以外地區更高達約40天。如今的緩衝空間，已不足當年的2分之1。

摩根大通用黑洞「事件視界」（event horizo​​n，時空的曲隔界線）來比喻當前局面，一旦越過這個臨界點，無論後續局勢如何演變，供應損失都已無法挽回。

報告認為，隨著3月28日阿布達比Al Taweelah冶煉廠和巴林Alba冶煉廠遭到襲擊的損失資訊持續披露，鋁市場"很可能已越過這一臨界點"。

報告分析，EGA旗下Al Taweelah冶煉廠年產能150萬噸已確認停產，修復週期長達12個月，僅此1項就將削減2026年供應逾100萬噸。

而Alba冶煉廠目前估計僅4、5號產線停產，疊加先前1-3號產線已停，僅6號產線維持運轉，產能利用率約30%，與Wood Mackenzie初步假設一致。

至於伊朗的產量損失尚待進一步評估。

綜合來看，摩根大通預計中東鋁產量2026年年減36%，損失約240萬噸；2027年仍將比衝突前預測少產量約95萬噸。

全球供應端淨削減近200萬噸，這將是自2019年以來全球鋁產量首次出現年減。

在供需失衡下，摩根大通指出，鋁價上漲路徑已形成不對稱結構，無論局勢如何演變，價格都傾向於走高。

若局勢再升級，荷姆茲海峽通行受阻加劇，冶煉基礎設施損失進一步擴大，氧化鋁供應驅動的停產範圍擴大，供應衝擊更深。若局勢明確降級，宏觀經濟尾部風險消退，需求預期改善，但供應損失已成定局，鋁價反而可能更強勁。

目前LME鋁價難以持續突破3500美元，部分原因在於大宗商品投資者的多頭部位已相當擁擠，但摩根大通認為，隨著供應缺口在實體市場中愈發明顯，價格將加速上漲，預計鋁價未來數月預計將突破4000美元，第2季均價預測3800美元，全年均價約3500美元。

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