脫離窮忙族！39歲大叔靠「垃圾副業」年收破200萬元、成功翻轉人生

在高工時卻難以負擔生活開銷的壓力下，越來越多年輕人選擇投入非典型副業尋找出路。「垃圾搜尋」 （Dumpster diving）示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在高工時卻難以負擔生活開銷的壓力下，越來越多年輕人選擇投入非典型副業尋找出路。英國一名39歲男子從「垃圾搜尋」 （Dumpster diving、又翻作垃圾桶潛水、垃圾箱尋寶）起步，不僅成功改善財務狀況，甚至辭去原本工作、轉為全職經營，如今每年總收入大約來到5萬英鎊（約219.1萬元新台幣），成為近年副業轉型的成功案例之一。

39歲的賈丹（Amir Jardan）原本是消防警報技師，每週工時長達約90小時，但年收入僅勉強支撐家庭開銷。面對妻子懷孕與經濟壓力，他開始思考額外收入來源。2023年起，他嘗試從商店外的廢棄物中尋找可修復、轉售的商品，意外開啟「垃圾搜尋」副業，這項原本的副業，後來也透過他們的YouTube頻道「Couple of Dumpsters」分享，並逐漸發展成全職事業。

請繼續往下閱讀...

賈丹回憶，當初他在英國南安普敦一間家具店外，翻找被丟棄的物品時，發現了一個少了幾顆螺絲的衣櫃。當他把這個衣櫃搬上廂型車時，看到一名男子正從店內搬出同款全新商品，事後他才知道，這個衣櫃價值約330英鎊（約1.44萬元新台幣）。

賈丹表示：「我們幾乎每次都能找到價值數千英鎊的物品，於是就想，不如把過程記錄下來。」他每週至少花1天時間翻找廢棄物，如今一年收入大約來到5萬英鎊。他的「戰利品」從價值1000英鎊（約4.38萬元新台幣）的筆電，到約200英鎊（約8764元新台幣）的精品包都有。

這對夫妻幾乎不再購買新品，家中多數家具與裝飾品都來自被丟棄的商品。他們也不會保留所有找到的物資，會將食物、衣物與日用品捐贈給當地居民與團體。賈丹表示：「過去3年我們找到的物資，可能足以讓超過1萬人有衣穿、有飯吃。」

對他們而言，「垃圾搜尋」不只是收入來源，也改變了他們對零售產業的看法，並學會了實用技能，例如修理電子產品、縫補衣物、再利用材料，甚至自行種植食物。賈丹表示，這樣的生活方式讓家庭更加自給自足，也不再受限於傳統工作與消費模式。他辭去原本工作後坦言：「整個人像卸下重擔」，也有更多時間陪伴妻子與女兒。

報導提到，越來越多年輕人開始將廢棄物轉化為收入來源。根據EduBirdie最新調查，約31%的Z世代與千禧世代曾嘗試垃圾搜尋，其中70%表示主要動機是為了省錢。

財務規劃服務公司lifelaidout的理財規劃師馬羅傑（Roger Ma）指出，類似垃圾搜尋的這類副業，對年輕人而言是一種低風險探索不同職涯的方式，「它讓你能在不承擔太大風險的情況下，測試各種興趣領域。因為你還有正職工作，不必完全依賴副業收入。」

不過馬羅傑也提醒，即使垃圾搜尋能帶來收入，也未必是時間的最佳運用，「你可以把時間投入在提升本業能力，或許能獲得更高報酬，而不只是短期收益。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法