2025年上櫃肥貓有229家 家數較2024年大增

櫃買中心今日公告上櫃公司2025年董事酬金資訊。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日公告2025年度上櫃公司董監事酬金資訊。根據統計，去年稅後虧損、但仍有發放董事酬金的公司（肥貓公司）共計有229家。其中化學廠永捷（4714）金額最高，去年稅後淨損9551萬元、每股稅後虧損（EPS）0.54元，但董事酬金達千萬以上，金額為1008.7萬元。

相對2024年，以董監酬金「實際支領」的統計數據來看，當年度則有107家。2025年相對2024年增加了不少肥貓公司。

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上櫃公司當中，僅有10家公司2025年的董事酬金金額破千萬，永捷即為其中之一。根據該公司的文字說明，原因在於子公司塑膠工業廠商信立（4303）獲利大增、董事酬金也增加，連帶拉高集團合併報表的董事酬勞金額，加之兼任員工董事的酬金增加所致。確實根據公開資訊觀測站資料，非合併報表的統計中，永捷的董事酬金僅為12.2萬元。

在2025年稅後虧損卻發董事酬金的229家上櫃公司當中，共有15家公司的董事酬金破百萬。包含永捷、合富-KY（4745）、達邦蛋白（6578）、共信-KY（6617）、南仁湖（5905）、安國（8054）、光聚晶電（6111）、及成（3095）、國邑*（6875）、士開（5324）、慧智（6615）、神盾（6462）、橘子（6180）、福華（8085）、元創精密（3685）

在上述15家公司當中，以半導體廠神盾2025年虧損最多，該公司去年稅後虧損為15.98億元、每股稅後虧損17.51元，但其董事酬金仍達到114.3萬元。

至於此229家上櫃公司當中，2025年稅後虧損最高的公司為生技醫療業的浩鼎（4174），2025年稅後虧損20.53億元、每股稅後虧損15.61元，而該公司董事酬金為73.1萬元。

此外，綠河-KY（8444）稅後虧損11.05億元、每股稅後虧損10.06元，董事酬金則為43.1萬元。神盾、浩鼎、綠河-KY是唯三2025年虧1股本但仍有發董事酬金的上櫃公司。

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