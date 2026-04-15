Gemini個人化智慧服務在台上線！一鍵整合Google生態系、生成專屬行程超輕鬆

Google Gemini個人化智慧服務正式登台，一鍵整合Gmail、相簿等功能，化身最強AI助手。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google今（15）日於官方部落格宣布，備受關注的Gemini個人化智慧服務（Personal Intelligence）正式在台灣上線。該服務透過跨應用程式的深度整合，讓 AI 能學習並理解對使用者重要的資訊，進而提供更貼近需求的行程建議與個人化推薦，即日起，Google AI Plus、Pro 及 Ultra訂閱用戶將優先獲得此項功能，並預計於未來數週內逐步擴展至所有免費使用者。

此功能最早於今年初在美國推出，如今正式引進台灣，可安全串接包括Gmail、Google Photos、YouTube與搜尋等服務。使用者只需一鍵即可選擇欲連結的應用程式，並可隨時開啟或關閉權限，使Gemini能整合多來源資訊，跨越文字、影像與影片進行分析與推理，提供更精準且個人化的回應。

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例如，當使用者規劃端午連假前往澎湖旅遊時，無需再於多個App間來回切換，只要向Gemini詢問，即可自動整理Gmail中的訂房與訂單資訊，結合相簿中的旅遊收藏，並參考YouTube的觀看紀錄，一次生成符合個人偏好的完整行程建議，大幅提升規劃效率。

在隱私保護方面，Google強調所有應用程式連結功能預設為關閉，須由使用者主動啟用，且可隨時關閉。Gemini僅會在回應特定需求時存取相關資料，並盡可能標註或說明所引用的來源，供使用者檢視與驗證；若未標註，也可進一步要求補充說明。若回覆不符合期待，使用者亦可即時修正偏好，例如告知「我比較喜歡靠窗的座位」，或選擇重新生成未經個人化的回應，甚至透過「臨時對話」（temporary chat）模式進行不含個人資料的互動。

此外，無論是拍攝的伴手禮照片、Gmail中的住宿確認信，或是在YouTube上的觀看紀錄，相關資料皆僅用於當次回應，不會被長期保存或外傳；針對健康等敏感資訊，系統亦設有防護機制，避免主動推測，但在使用者主動詢問時仍可提供相關討論。

Google亦指出，Gemini不會直接使用Gmail或Google Photos的內容作為模型訓練資料，僅會透過有限的互動資訊持續優化服務品質。不過官方也坦言，系統仍可能出現不準確或「過度個人化」的情況，例如誤判使用者興趣，建議用戶透過回饋機制或主動修正偏好，協助AI助手提供更貼近實際需求的回應。

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