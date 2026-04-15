中國爆買黃金ETF！第一季吸金破紀錄 背後原因曝光

黃金價格雖然在第一季以3月走弱作收，但中國市場的投資與批發需求同步大幅升溫，黃金ETF出現創紀錄資金流入。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕世界黃金協會（WGC）中國區研究負責人賈舒暢（Ray Jia）指出，黃金價格雖然在第一季以3月走弱作收，但中國市場的投資與批發需求同步大幅升溫，黃金ETF出現創紀錄資金流入，中國人民銀行也趁金價回落之際持續增持黃金儲備。

賈舒暢指出，儘管黃金價格下跌，3月中國黃金批發需求仍出現季節性回升。他表示：「3月上海黃金交易所（SGE）黃金提取量達134公噸，月增57%，年增12%。」賈舒暢分析，月增主要來自季節性因素，包括3月工作天有22天，比2月的14天多，以及農曆新年後產業補庫存需求。同時，金價回落也帶動業者逢低補庫存。

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他補充，年增的部分也受到價格因素影響：「去年3月金價大幅上漲，曾壓抑珠寶商補貨意願。」不過整體而言，當月批發需求仍低於10年平均，顯示珠寶市場持續偏弱。第一季整體批發黃金需求達345公噸，年增3%，但仍較10年平均低23%。

整體來看，中國黃金需求呈現明顯分化：投資需求強勁，但珠寶消費仍然疲弱。

中國黃金ETF在第一季持續吸金，3月資金流入未曾中斷。賈舒暢指出：「中國黃金ETF已連續7個月出現資金流入，3月吸引120億元人民幣（約564.48億元新台幣），持倉增加8.4公噸。」他表示，即使金價下跌，中國投資人對黃金ETF的配置需求仍然強勁。

整個第一季，中國投資人合計買進590億元人民幣（約2275.36億元新台幣）、約50公噸黃金ETF，刷新單季歷史紀錄。在資金流入與金價上漲雙重帶動下，中國黃金ETF總資產管理規模（AUM）季增26%，至3040億元人民幣（約1.43兆元新台幣），持倉增至298公噸，雙雙創下季度末新高。

賈舒暢指出，3月中國黃金期貨交易量月減12%，日均約443公噸。他認為主要原因在於金價波動下降，以及金價走弱使交易吸引力下降。不過就第一季整體來看，上海期貨交易所日均交易量達468公噸，仍遠高於過去5年平均的265公噸。

金價下跌同時也為中國央行提供進場機會。賈舒暢表示，中國央行在3月連續第17個月增持黃金，單月增加5公噸，為2025年2月以來最大增幅，使官方黃金儲備達2313公噸。

展望第二季，賈舒暢表示，雖然第二季通常是中國珠寶消費淡季，但若金價趨於穩定，需求有機會獲得支撐。他補充指出：「投資需求可能受惠於債券殖利率下降，以及本地缺乏其他具吸引力的投資標的，但金價走勢仍將是投資決策的關鍵。」

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