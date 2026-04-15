INNOPAD TAIPEI台北新創旗艦基地6月正式啟用 招募AI新創團隊

人工智慧應用持續深化，為加速新創技術與產業接軌，台北市政府產業發展局推動「INNOPAD TAIPEI 台北新創旗艦基地」預計6月份正式啟用。（翻攝INNOPAD TAIPEI官網）

〔記者孫唯容／台北報導〕人工智慧應用持續深化，為加速新創技術與產業接軌，台北市政府產業發展局推動「INNOPAD TAIPEI 台北新創旗艦基地」預計6月份正式啟用，今（15）日起正式公開招募設立未滿8年，具創新技術與國際發展潛力的國內外AI領域新創團隊進駐。

INNOPAD TAIPEI座落於南港機廠社會住宅三、四樓，鄰近捷運昆陽站及南港站，串接內湖科技園區與南港軟體園區，具備產業聚落發展優勢。基地整體空間約1650坪，並設有共同工作空間（Co-working Space）、獨立辦公室及多功能會議空間，提供新創團隊彈性且完善的進駐環境，作為創新發展的重要據點。

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產業發展局表示，基地提供國際新創落地一站式服務，以及育成加速、資源媒合、國際拓展及人才招募等支持機制，協助新創團隊鏈結產業資源、供應鏈合作、多元應用場域導入及市場布局，推動技術驗證與實證測試，促進成果擴散與商業化落地。

產業發展局指出，本次重點招募聚焦具備產業專業知識，掌握創新AI技術的新創團隊，優先鎖定五大前瞻領域，包括「智慧製造與機器人應用」、「智慧醫療與健康照護」、「智慧城市與交通治理」、「企業AI系統整合應用」及「淨零科技與新能源發展」。獲選團隊除可進駐基地外，亦可申請以基地地址作為公司或商業登記所在地，並享有各項輔導資源與鏈結機會，以及參與創業課程、投資媒合與交流活動。

相關申請方式、資格條件及審查重點，請至官方網站（https://innopad.taipei/）查詢，或於上班時間撥打諮詢專線：02-27985099分機16。審查結果將公告於臺北市政府產業發展局及基地官方網站。

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