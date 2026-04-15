產學聯手解鎖衛星應用場景 從災防通訊到智慧海事全面落地

首屆「衛星數位應用創新大賽」以「Connect Beyond鏈結衛星通訊未來」為主軸，吸引全國131組團隊參與，最終選出金獎及評審特別獎共20組優秀團隊。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕為推動衛星應用服務發展並強化國家數位韌性，數位發展部數位產業署於14日在台北數位產業園區舉辦首屆「衛星數位應用創新大賽」頒獎典禮。

本次競賽以「Connect Beyond 鏈結衛星通訊未來」為主軸，自啟動以來吸引全國131組團隊參與，最終選出金獎及評審特別獎共20組優秀團隊，活動同時匯聚產官學研多方代表，包括國家太空中心、中研院資安專題中心及多家產業機構專家出席，共同見證臺灣衛星應用發展的重要里程碑。

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數產署署長林俊秀表示，本次競賽不僅是創意展示的平台，更強調以「產業需求帶動創新」的實務導向。競賽邀集陽明海運、芳興科技、養殖漁業相關單位及對外漁業協會等提出真實應用場景與產業痛點，讓參賽團隊能從需求端出發設計解決方案。

透過這樣的機制，不僅促進團隊與產業、資服業者之間的媒合，也加速研發成果從概念驗證（PoC）走向實際落地。本次獲獎的20組團隊中，更有高達18隊為「產學合作」隊伍，顯示競賽已成功帶動資通訊業者，如中華電信、台灣固網、亞旭電腦、伸波通訊等與學研能量的深度結合。

此次獲獎作品亮點橫跨災害防救、智慧漁業、遠距醫療與冷鏈物流等多元領域。其中，中華電信與連江縣消防局合作提出的「衛星／行動通訊雙模聯網」方案，以衛星作為災時備援通訊，一旦地面網路中斷，仍可維持救災指揮與資訊傳遞，被視為確保應變不中斷的「數位生命線」。

此外，亦有多項作品聚焦遠洋漁業通訊與海事安全管理，透過低軌衛星補足公海通訊不足的限制，使醫療支援、物流監控及安全管理能即時運作，展現高度落地潛力。

本次競賽亦成功串聯全臺16所大專院校，包括臺灣科技大學、臺北科技大學、中央大學、中山大學、成功大學及臺東大學等，並結合26家資通訊業者，共同打造跨域合作網絡。

整體競賽成果呼應全球衛星產業由硬體導向逐步轉向應用服務的趨勢，顯示臺灣在技術整合與場域應用上的競爭優勢，也凸顯衛星應用服務正成為數位轉型的重要新興領域。

數產署表示，未來將持續優化競賽與實證機制，結合相關補助計畫，推動「競賽、實證、產業合作」三位一體模式，協助優秀團隊加速邁向商業化並拓展國際市場，逐步建構完整的臺灣衛星應用服務生態系。

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