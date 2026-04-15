兆豐金Q1獲利近94億元EPS0.63元 兆豐證獲利暴增4倍最亮眼

兆豐金 公告2026年最新自結獲利（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金 （2886） 公告2026年最新自結獲利，3月稅後盈餘24.01億元，累計今年第一季稅後盈餘93.97億元、年增16.46%，EPS0.63元。各子公司除了銀行外，都有亮眼表現，又以兆豐證券第1季稅後盈餘13.46億元、年增逾4倍最為驚人；兆豐產險首季稅後獲利2.33億元、年增率也達16.5%。

核心子公司兆豐銀行，3月稅後盈餘僅15.92億元，已較前月22.73億元衰退達3成，第1季獲利70.8億元也較去年同期的72.02億元略減2%，主因為財務操作淨收益較去年同期衰退。所幸美國聯邦準備銀行理事會日前已公告，終止對兆豐銀行及兆豐銀行紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行的裁罰令，顯示過去8年積極投注大量資源、改善法遵相關缺失的努力獲得肯定。

請繼續往下閱讀...

兆豐證券受惠於3月台股日均量增加且營業天數較多，帶動經紀手續費收入，3月稅後盈餘高達5億元、較前月增加119.3%；累計第1季稅後獲利13.46億元，相較於去年同期的2.58億元，年增421%表現亮眼。兆豐票券3月稅後盈餘2.81億元，累計前3月稅後盈餘8.27億元、年增52%；兆豐產險3月稅後盈餘0.82億元；累計前3月稅後盈餘2.33億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法