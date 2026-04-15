上櫃公司2025年董事酬金 聖暉*最高、信驊不到千萬

櫃買中心今日公告上櫃公司2025年董事酬金資訊。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日公告2025年度上櫃公司董監事酬金資訊。上櫃公司中，以無塵室機電廠聖暉*（5536）的平均每位董事酬金（不含兼任員工薪酬）2251.1萬元奪冠，相比2024年的董事酬金增加約33%，不過這也與該公司2024年、2025年獲利成長的幅度一致。

上櫃公司中，2025年董事酬金破千萬的公司共有10家。聖暉*是唯一破2千萬的公司，金額排行第二高的是遊戲廠商鈊象（3293）、金額為1825.2萬元，第三高的公司是元大期貨（6023）、金額為1346.7萬元。前三高的公司也與2024年相同。

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其餘董事酬金破千萬的公司分別為半導體業威剛（3260）、康和證（6016）、建材營造類廠商亞昕（5213）、半導體業欣銓（3264）、半導體業世界（5347）、塑膠工業類股信立（4303）、化學工業永捷（4714）。半導體業的旺矽（6223）為949.6萬元，也接近千萬。

而股王信驊（5274）雖然是台股唯一萬金股、2025年每股稅後盈餘（EPS）為103.92元，也排上櫃家族第一，不過該公司的董事酬金為699.3元，在上櫃公司中僅排第13位。

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