南韓財閥家族人均年薪5800萬 「這3人」超過員工100倍

斗山集團會長樸廷原（中）2025年領取薪資181.3億韓元，為該集團職員每人平均薪資的158.4倍。（圖擷自斗山集團網站）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓企業研究機構「CEO SCORE」15日發布最新報告指出，去年南韓企業集團「掌門人」（總裁）家族每人平均年薪高達27億韓元（約新台幣5800萬元）。其中，斗山集團會長樸廷原、曉星集團會長趙顯俊、新世界集團會長鄭溶鎮的薪資為一般職員平均薪資的100倍以上。其中斗山集團會長樸廷原年薪更高達181.3億韓元（約新台幣3.89億元）。

韓聯社報導，「CEO SCORE」針對2025年設有總裁職位的81家南韓企業集團，以及發布了業績報告的460家關係企業進行了調查，對象鎖定薪資逾5億韓元（約新台幣1070萬元）的總裁家族。

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報告顯示，相關企業總裁家族薪資每人平均27億1935萬韓元，較2024年的25億4413萬韓元增加6.9%。同期，這些企業職員（不含未登記高層）的每人平均薪資為1億12萬韓元，較2024年增加11.1%。

報告稱，去年南韓企業總裁家族和一般職員的平均薪資相差26.9倍，差距較2024年的27.9倍稍有縮減。

其中，總裁和一般職員薪資相差100倍以上的有斗山、曉星、易買得（e-Mart）共3家。斗山集團會長樸廷原領取薪資181.3億韓元，為該集團職員每人平均薪資1億1445萬韓元的158.4倍；曉星集團會長趙顯俊領取101.9億韓元，為該集團職員每人平均薪資8829萬韓元的115.5倍；新世界集團會長鄭溶鎮從易買得領取58.5億韓元，為該公司職員每人平均薪資5114萬韓元的114.4倍。

而企業集團總裁家族中，薪資總額超過100億韓元的共10人。其中韓華集團會長金升淵薪資最高，從集團旗下5家子企業領取共248.4億韓元。樂天集團會長辛東彬薪資191.3億韓元；樸廷原薪資181.3億韓元；CJ集團會長李在賢薪資177.4億韓元；現代汽車集團會長鄭義宣薪資174.6億韓元、趙顯俊157.35億韓元；韓進集團會長趙源泰薪資145.78億韓元，分列其後。

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