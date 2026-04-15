焦點股》台燿：調漲CCL漲幅最高40％ 急拉挑戰漲停

台燿今年營運有望再創高，股價強勢噴出。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕為因應銅箔、玻纖布等原物料持續上漲，CCL（銅箔基板）廠台燿（6274）對客戶發出CCL漲價通知，全面調整產品報價，最高漲幅達40%，部分高階產品漲幅則在20-25%之間，預計從4月25日起生效，台燿今日股價續攻，再創掛牌天價，早盤企圖挑戰漲停。

截至9:30分左右，台燿股價大漲8.95%，暫報937元，成交量逾4870張。

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台燿受惠AI伺服器客戶拉貨強勁，加上高階銅箔基板出貨比重拉高、產品漲價等多重效應帶動下，3月合併營收37.82億元，年增72.4%，創下單月歷史新高，3月稅前淨利7.33億元，年增135.7%，歸屬母公司業主淨利為4.65億元，年增達138.5%，每股盈餘1.61元，年增126.8%。

台燿今年首季合併營收100.5億元，年增達57.8%，創下單季歷史新高，隨著美系ASIC客戶產品第二季量產，銅箔規格升級推升單價，台燿高階M7與M8產品貢獻進一步提升，有助營收與獲利表現。

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