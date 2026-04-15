許家印當庭認罪 王丹警告中國富豪：只剩「跑或反」兩條路

許家印13日當庭表示認罪悔罪。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕中國地產巨頭恆大集團詐欺案，昨（13日）起在深圳開審，被告人許家印當庭表示認罪悔意，法庭將擇期宣判。對此，中國民運人士王丹認為，許家印的結局在意料之中，同時也更清楚證明一些事情，更提醒對於中國領導人習近平而言，「你有錢，是一種對他的權力的威脅，除掉你他比較安心」。

王丹今日發文指出，許家印的結局在意料之中，也更清晰地證明了以下幾件事：

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首先，對中共來說，讓你富裕的最終目的，就是讓它富裕；你有錢，就是原罪；這個黨，以搶劫起家，骨子裏改不掉搶劫的基因。再者，對習近平來說，你有錢，更是一種對他的權力的威脅；不管你怎樣效忠，都會是威脅，除掉你他比較安心；

王丹最後說，中國的有錢人要想保住自己的財產和性命，「只有2條路：跑或者反。沒有第3條路可走了」。

據央視報導，廣東省深圳市中級人民法院於4月13日至14日公開開庭審理恆大集團、恆大地產及董事局主席許家印涉嫌多項罪名一案，許家印在庭審中當庭表示認罪悔罪，案件將擇期宣判。

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