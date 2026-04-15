AI的未來？答案在台積電手上

台積電。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧（AI）需求持續升溫，投資人依然緊盯產業動向，試圖從各種訊號中判斷市場是否過熱。而在這場AI競賽中，風險與機會同樣巨大的企業之一，就是台積電，其投資布局被視為觀察產業景氣的重要指標。

《華爾街日報》報導，台積電作為全球最大先進半導體製造商，生產的晶片廣泛應用於AI伺服器、智慧手機與個人電腦等產品，其客戶包括輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）與Google等科技巨頭。

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報導指出，台積電業務利潤豐厚，但同時營運成本也很高，能夠證明這點的就是：台積電客戶雖財力雄厚，卻始終未親自投入晶片製造，凸顯該產業極高的資本門檻。

至於究竟有多貴呢？報導指出，台積電在3個月前的財報中預估，今年資本支出將落在520億至560億美元之間，不僅遠高於市場原先預期的440億美元，也較過去5年平均水準高出逾60%。如此龐大的投資規模，反映出AI競賽帶動的產能擴張壓力。

不過事實上，大舉投資並非台積電獨有現象，包括亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）與Google等科技公司，同樣積極擴建資料中心。不過相較之下，若資料中心產能過剩，企業仍可逐步消化使用；但晶圓廠一旦產能閒置，龐大的固定成本將立即侵蝕獲利。

台積電董事長暨執行長魏哲家曾說：「若沒有謹慎規劃，對台積電而言將是一場災難。」

市場普遍預期，台積電在台灣時間16日法說會中上，仍會維持上述資本支出規模。值得注意的是，投資人目前對此並未過度擔憂，因今年以來台積電股價漲幅表現，甚至優於輝達。

受惠於AI需求強勁，台積電在產業鏈中的關鍵地位，使其擁有強大的定價能力。分析師預估，其第1季毛利率將達65%，創下逾20年新高，即使智慧手機等其他市場需求仍顯疲弱，也未影響整體獲利表現。

然而報導也指出，半導體產業向來具有高度循環性，AI熱潮也不太可能永遠持續。正因如此，台積電的投資布局被視為觀察產業景氣的重要指標，一旦需求不如預期，閒置的生產設備恐將成為昂貴的負擔。

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