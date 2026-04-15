黃金大漲啦！最新未來走勢專家全說了

黃金價格週二（14日）上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週二（14日）上漲，市場對美伊有望重啟和平談判的期待，也緩解通膨，並為金價提供支撐，專家也表示，黃金市場的走向將取決於談判的進展，如果出現利多消息，黃金價格將持續走高。

黃金現貨上漲2%，報每盎司4831.78美元。

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黃金6月期貨上漲1.7%，報每盎司4850.10美元。

《路透》報導，美國總統川普表示，與伊朗的第2次談判可能未來兩天在巴基斯坦重啟。在上週末的首次談判破裂之後，華盛頓已對伊朗港口實施封鎖。

RJO Futures高級市場策略哈伯康（Bob Haberkorn）表示：「黃金市場的走向將取決於談判的進展，以及週末之前取得的成果。如果出現利多消息，黃金價格將持續走高。」

他補充：「目前美元走軟、油價下跌正在支撐黃金，因為戰爭爆發之初，市場曾出現一波套現浪潮，人們也擔憂能源供應能否得到保障。」

數據顯示，3月美國生產者價格（PPI）的漲幅低於市場預期，服務業成本持平，但伊朗戰爭導致的能源價格飆升，正加劇通膨壓力。

交易員目前預估今年美國降息1次的機率為33%，而戰前的預期為兩次降息。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲5.2%，報每盎司79.48美元。

現貨鉑金上漲1.3%，報每盎司2096.91美元。

現貨鈀金上漲0.7%，報每盎司1585.21美元。

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